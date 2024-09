Clasificación del Mundial de F1 2024: así queda el ranking de pilotos tras el GP de Singapur

Lando Norris sigue acechando a Max Verstappen en la clasificación del Mundial de Fórmula 1. El piloto británico ha conseguido la victoria en el GP de Singapur por delante del líder del campeonato y le recorta ocho puntos en la general para ponerse a tan sólo 52 puntos a falta de seis carreras para el final. Finalmente, no pudo lograr la vuelta rápida porque se la arrebató Ricciardo en el último giro.

McLaren se afianza al frente de la clasificación del Mundial de Constructores tras acabar primero y tercero respectivamente. Norris firmó una carrera impecable, sin dar opción a Verstappen desde la salida. Lando todavía no ha dicho su última palabra y promete batalla hasta el final. El coche naranja está muy fuerte y a día de hoy es el monoplaza más rápido de la parrilla.

Max ha salvado los muebles en carrera después de que no empezara muy bien el fin de semana. Pero en clasificación, el neerlandés dio un paso al frente y consiguió salir desde el segundo puesto. El piloto de Red Bull no se lo va a poner nada fácil a sus rivales. Norris está presentando batalla, pero Verstappen tampoco falla y ha perdido sólo siete puntos en un fin de semana no muy bueno para él.

Por su parte, Fernando Alonso, consigue marcharse de Singapur con un magnífico octavo puesto después de un viernes en el que se temía lo peor. El Aston Martin es uno de los peores coches de la parrilla, pero Magic volvió a hacer magia para sumar cuatro puntos que saben a gloria después de cómo había empezado el Gran Premio.

Así está la clasificación del Mundial de F1