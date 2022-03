Massimo Rivola, ex director deportivo de Ferrari y actual director de carreras de Aprilia en MotoGP, se ha deshecho en elogios hacia Fernando Alonso. El italiano coincidió con el asturiano durante toda su etapa en la Scuderia (2010-2014) y aunque no consiguieron ganar el Mundial quedó impresionado con su manera de leer las carreras.

El bicampeón del mundo de F1 no pudo lograr su tercer campeonato de la mano de Ferrari, aunque eso no le hizo falta para dejar huella en el equipo del Cavallino Rampante: «Nunca he visto a nadie leer una carrera como lo hacía él. En algún momento nos hizo sentir literalmente como idiotas en el muro de boxes, ya que lo sabía todo».

«Nosotros teníamos delante muchos monitores con datos, pero a menudo él llegaba a algunas conclusiones antes que nosotros. Y eso que también estaba haciendo su trabajo en el coche», cuenta Massimo Rivola, ex director deportivo de Ferrari y gran amigo de Alonso al que conoció durante sus inicios en Minardi en 1998. Cuando se reencontraron en Ferrari, el asturiano ya era doble campeón del mundo.

Durante su entrevista en la revista Il Foglio no sólo se rindió al talento de Fernando, también habló del de otro español que milita actualmente en Ferrari, Carlos Sainz, y que se ha ganado el derecho a ser el número uno de la Scuderia tras quedar por delante de Leclerc, la gran apuesta del equipo, la pasada temporada, aunque a Rivola eso no le sorprende: «Las buenas actuaciones de Carlos no me sorprenden. Durante mucho tiempo recomendé ficharlo. Siempre ha sido muy fuerte, es rápido e inteligente».

«Creo que Charles es superior a otros pilotos de su generación. Verstappen pudo cometer muchos errores en Red Bull mientras que a Leclerc, Ferrari le exigió de inmediato el más alto nivel. Es una presión mucho más alta», cuenta el ex director deportivo de Ferrari.