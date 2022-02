El cierre de la pretemporada para Alpine no pudo tener un sabor más amargo el pasado viernes. El A522 de Fernando Alonso apenas aguantó una hora sobre el asfalto antes de verse envuelto en humo por una avería del sistema hidráulico. Su equipo necesitaba mucho tiempo para repararlo, tanto que dio por concluida la jornada cuando tan solo eran las 10 de la mañana en el Circuito de Catalunya. Sin embargo, no todo son nubarrones para El Plan. Quedan bazas por jugar y herramientas por estrenar.

«No quiero que parezca que estoy poniendo excusas ni estoy diciendo que vamos a ganar a Mercedes y Red Bull, pero creo que estamos en una posición decente», valora el director deportivo de Alpine, Alan Permane, en un intento por amortiguar el ambiente fatalista que se ha extendido en torno a la escudería francesa tras lo visto en Barcelona. ¿Hay argumentos que cimenten esa visión optimista? Haberlos, haylos.

El más importante, que Alpine no empleó el sistema DRS en ningún momento durante los tres días de test en Montmeló. Dentro de la máxima prudencia con la que todas las escuderías acometieron su asalto a la ‘nueva’ Fórmula 1, todas se guardaron cosas, sobre todo al principio, y los bólidos azules y rosas dejaron intacta una herramienta que hubiera rebajado sus tiempos notablemente.

«Pensamos que era mejor no correr el riesgo. Hemos utilizado esta primera semana para hacer kilómetros e iremos a Baréin con todo preparado. Fue una pena porque es una gran pérdida de rendimiento, son más de siete décimas por vuelta», cuantifica Permane en declaraciones al medio inglés AutoSport. «No es que tengamos miedo, estemos preocupados o que pensemos que algo se va a romper. Sólo estamos siendo cautos», añade.

Estas palabras coinciden con lo que Fernando Alonso dijo en Barcelona antes de que su Alpine reventara: «Creemos que hemos dado un paso adelante con el motor, ha sido actualizado en muchas áreas diferentes (…) Hasta que no vayamos a Baréin no sabremos el progreso real que hemos conseguido todos los equipos durante el invierno». Ahora toca intenso trabajo en la fábrica de Enstone y la próxima oportunidad llegará a partir del 10 de marzo con el test de Baréin.

