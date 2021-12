Buena jornada de primeros libres para los dos pilotos españoles de la Fórmula 1. Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr. dejaron buenas sensaciones en este Gran Premio de Arabia Saudí, la penúltima prueba antes de finaliza esta temporada del campeonato de automovilismo. El asturiano se mantuvo siempre entre las primeras ruedas y marcó un tiempo de 1:29.441 tras una gran vuelta en el primer sector, donde voló con su Alpine. Algo por detrás quedó finalmente el madrileño con su Ferrari, en séptima posición con un tiempo de 1:29:589, por detrás incluso de su compañeros Charles Leclerc, que tuvo un fortísimo accidente casi al concluir los libres.

El mejor volvió a ser Lewis Hamilton con su Mercedes, que marcó la vuelta más rápida en Arabia Saudí tras parar el crono justo por encima del 1:29, en 1:29:018. El británico tiene decidido darle la vuelta al Mundial en estas dos últimas carreras ante un Max Verstappen que está viendo como le está recortando punto a punto en estas últimas semanas, haciéndole peligrar el campeonato. El holandés fue cuarto con un tiempo de 1:29.213. Valtteri Bottas fue segundo marcando 1:29:079, y en tercer lugar finalizó Pierre Gasly con su AlphaTauri, que sigue dando que hablar con un tiempo de 1:29:099.

El siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes) fue el más rápido este viernes, por delante de su compañero finlandés Valtteri Bottas, en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Arabia Saudí, el vigésimo primero y penúltimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito urbano de Yeda y que acabó unos minutos antes de lo previsto, con bandera roja, a causa del accidente -sin mayores consecuencias físicas- del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

En su mejor vuelta, Hamilton cubrió los 6.175 metros de la pista -con 27 curvas- en un minuto, 29 segundos y 18 milésimas, 61 menos que Bottas, asimismo con neumático medio, en una sesión nocturna, disputada con luz artificial, en la que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, con ocho puntos de ventaja (351,5 frente a 343,5) sobre el inglés, marcó el cuarto tiempo, con blandas, a 195 milésimas del heptacampeón británico.

Ambos españoles fueron más rápidos de nuevo que sus compañeros en estos segundos libres. Fernando Alonso amplía ese estado de alegría de las últimas semanas con un quinto mejor tiempo, algo más de 100 centésimas por delante que el Alpine de Esteban Ocon, que fue séptimo. Sainz fue justo por detrás, séptimo, y su compañero Leclerc, que tuvo un fuerte accidente del que salió afortunadamente ileso, acabó décimo, algo más de 200 centésimas más lento que su par en Ferrari. El golpe de Leclerc dejó su monoplaza completamente inservible y obligó a finalizar los libres. De nuevo el podio parece impensables para ambos españoles, tanto Alonso como Sainz, por los tiempos que han ido marcando los Mercedes y el Red Bull que aspira al título (Checo Pérez fue noveno).

Charles Leclerc is off into the wall at Turn 22

He is out of his car and confirms he’s okay over the radio. The session has been red flagged and will not be resumed#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/KWRttUcl0W

— Formula 1 (@F1) December 3, 2021