Alonso confía en las mejoras de Aston Martin: «Si va mejor en la primera carrera tienen potencial»

Fernando Alonso se mostró «contento» tras su desempeño en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña. No fue su mejor vuelta al final de la Q3, con algún daño en el suelo del AMR25, pero logró colocarse en novena posición para escalar a la séptima por las sanciones de Kimi Andrea Antonelli y Oliver Bearman. Las mejoras funcionan y el asturiano se irá feliz de Silverstone habiéndose demostrado que «tiene potencial el nuevo paquete» si «por lo menos ya va igual o mejor» que la versión anterior del monoplaza.

«La verdad es que no sabía muy bien si era posible o no. Hemos tenido un fin de semana raro en cuanto a prestaciones. Ya en Q1 encontré el ritmo del coche, he puesto otros cinco neumáticos después de ese tiempo y sólo he mejorado una décima. Contento, salimos séptimos mañana en un circuito que dice mucho de los coches. La aerodinámica es el punto fuerte de Silverstone», comenzó.

Alonso fue preguntado por si podrá ver el partido de su equipo en la noche de este sábado. «No me acordaba, ¿a qué hora es? 22:00 en España, un poco tarde ya… La primera parte, esperemos que quede sentenciado en la primera parte y pueda dormir tranquilo», dijo sobre el Real Madrid-Borussia Dortmund de cuartos de final del Mundial de Clubes.

«Es difícil seguir aquí a los coches que tienes delante. Ojalá podamos estar en los puntos, van a venir fuertes desde atrás. Será una batalla interesante. Eran muy duras antes las ruedas aquí, venir con un neumático más blando abrirá alguna estrategia diferente. Mañana supongo que será lo que intentemos», afirmó.

El objetivo de Alonso y su elogio a Verstappen

«Ayer teníamos dudas. Dudamos de si salir esta mañana con un coche con mejoras y otro sin. Cada vez que introduces unas mejoras parece que hacen falta dos o tres carreras para entenderlas. Si por lo menos ya va igual o mejor en la primera carrera tiene potencial el nuevo paquete. Espero que como en Austria algunos de los de delante jueguen a los bolos en la primera curva y ganar alguna posición ahí. Ojalá poder estar en el top 10 que es el objetivo.

«Cuando tiene un coche parecido al de los demás sabes que va a estar en la pole. No ha ganado tantas veces aquí como Hamilton, pero el mejor es él, como demuestra hoy otra vez», finalizó Alonso, rindiéndose a Max Verstappen tras su espectacular vuelta para arañar una décima más que los McLaren y salir en primera posición en la carrera de este domingo en el Mundial de Fórmula 1 2025 (16:00 hora española).