Hace unos días salió a la luz la relación entre Christian Gálvez y Patricia Pardo. El presentador habría encontrado de nuevo la ilusión en lo que se refiere al amor con su compañera de profesión tras su sonada e inesperada separación de Almudena Cid, con la que estuvo once años hasta que anunciaron la ruptura hace unos meses.

La ex gimnasta ha sido preguntada por esa aventura de su ex con la comunicadora a la salida del teatro donde trabaja, y aunque no tenía mucho que opinar al respecto sí dejó un par de frases. «Yo por el momento no tengo nada que decir. ¿Teatro? Es mi lugar ahora. Una terapia muy buena. Estoy bien y tranquila», dijo refiriéndose a su papel en la obra Una historia de amor.

La que no se corta es Patricia Pardo, que como cada lunes se ha puesto al mando de El programa de Ana Rosa y lo ha hecho con total naturalidad y como si nada hubiese pasado. Sin embargo, su compañero Miquel Valls empezó con las indirectas en directo. “Te he visto mucho en la tele este fin de semana. ¿Estás enamorada? Le dijo el reportero, a lo que Pardo respondió: “Estoy feliz e ilusionada”.

Miquel recogía su confesión para hacerle saber lo bien que le está sentando esta nueva etapa de su vida, al menos físicamente: “Te veo muy guapa hoy… Te brillan mucho los ojos ¿no?”, bromeaba de nuevo con Patricia, que se dio cuenta de que se estaba vengando tras preguntarle a él por su romance con David Valldeperas. «Miquel me la tenía que devolver”, decía entre risas.