Almeida se plantea llamar a su hijo igual que la estrella del Atlético que le da más alegrías

José Luis Martínez-Almeida está esperando su primer hijo con Teresa Urquijo, cuando está a punto de cumplirse un año desde que se dieran el ‘Sí, quiero’. El alcalde de Madrid, poco a poco, va desvelando algunos aspectos de su vida personal hasta ahora desconocida. La última anécdota es que Almeida se está planteando llamar a su hijo igual que la estrella del Atlético de Madrid que le da más alegrías.

«Todavía no tenemos el nombre pero de vez en cuando yo le digo Juliansito», aseguró el alcalde de Madrid con el fin de homenajear al delantero argentino del Atlético, Julián Álvarez, por «la ilusión» que ha generado en la afición rojiblanca. Y es que el primogénito de Almeida nacerá este año, por «la ilusión» que ha generado su fichaje y gran rendimiento en la afición rojiblanca.

En la previa del derbi madrileño que disputaron este martes Real Madrid y Atlético en el Santiago Bernabéu con motivo de la ida de las semifinales de la Champions, Almeida -forofo del conjunto colchonero-, confesó durante una entrevista en El Programa de Ana Rosa que «de vez en cuando» llama a su hijo como la estrella argentina.

«Todavía no tenemos el nombre, pero de vez en cuando le digo ‘Juliansito, Juliansito, Juliansito’», afirmó Almeida imitando el acento argentino. El alcalde madrileño, ante el desconocimiento de la presentadora Ana Rosa Quintana, aclaró: «Hombre, por la ‘Araña’, Julián Álvarez, la ilusión que nos ha traído Julián Álvarez a los atléticos».

No obstante, Teresa Urquijo aseguró que no le permitirá a Almeida bautizar así a su hijo porque ella es aficionada del Real Madrid, pero que, por si acaso, él iba avanzando en ese camino. Durante la entrevista, el político del PP recibió la visita de un humorista caracterizado como él, con quien no se atrevió a hacer un pronóstico sobre el partidazo de ayer mientras su imitador vertía un 4-0 a favor del Atlético. Sin embargo, Almeida se atrevió a reconocer que le «preocupaba» poder «pensar que es fácil ganarle al Madrid en la ‘Champions’».

Almeida es talismán del Real Madrid

No hay que olvidar que el alcalde de Madrid tiene un vínculo muy fuerte con el Real Madrid. Y es que cada vez que Almeida presencia en vivo un choque del club blanco, el Real Madrid gana o se mantiene invicto. Es por ello que el político se ha convertido en un verdadero talismán del Real Madrid en los últimos años, tal y como le bautizó en su día Eduardo Inda.

La historia de Almeida como talismán del Real Madrid es realmente muy larga, pues ha dado muchas alegrías al club blanco en diferentes competiciones. «Cada vez que vienes, gana el Madrid. Es un estadística increíble», aseguró Inda a Almeida antes de un Clásico en una entrevista concedida a este periódico el pasado 16 de marzo de 2022.