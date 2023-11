Alineación de España contra Chipre: Grimaldo vivirá su gran día

La alineación de España para el duelo contra Chipre que se celebrará en Limasol tendrá como gran novedad la posible presencia de Alejandro Grimaldo en el lateral izquierdo de la defensa española. Con José Luis Gayà tocado por culpa de un golpe tras el duelo contra el Real Madrid, el zaguero del Bayer Leverkusen tiene vía libre para debutar como internacional Absoluto.

En la portería de la alineación de España para este duelo estará Unai Simón. En el lateral derecho formará Dani Carvajal, mientras que en el costado izquierdo actuará el debutante Alejandro Grimaldo. La pareja de centrales para este duelo apunta a ser la formada por Le Normand e Iñigo Martínez.

En el centro del campo, el que formará en el corte es Rodrigo. El jugador del Manchester City es fijo. La creación del juego de la selección española será para Mikel Merino y Gavi. No obstante, no se puede descartar la presencia de Fabián por el jugador de la Real Sociedad.

Por último, las tres posiciones del ataque, apuntan a ser las siguientes. Por la derecha jugaría Lamine Yamal, por la izquierda Mikel Oyarzabal y la principal referencia ofensiva será para el capitán Álvaro Morata.

España busca ser cabeza de serie

La selección española iniciará este jueves el cierre del esperanzador año 2023 con una visita a la modesta Chipre, colista de su grupo de la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania del año que viene y frente a la que espera tener una tarde lo más plácida posible.

El combinado nacional ya está en la recta final de un 2023 que empezó con dudas y que quiere acabar del mejor modo posible antes de tomarse un ‘largo’ descanso hasta marzo del año que viene cuando comenzarán los exámenes finales de cara a estar la Eurocopa. La ‘Roja’ ya está clasificada para la cita y el objetivo ahora es ganar estos dos partidos para acabar primera y entrar en el bombo de los principales cabezas de serie del sorteo del próximo 2 de diciembre. De momento, hay empate a puntos con Escocia y sólo el ‘average general’ le da ventaja, aunque necesita los seis puntos porque sólo tendrán esta condición los cinco mejores primeros.

Desde su tropiezo en Glasgow a finales de marzo, con el añadido de no dejar su mejor imagen, el equipo de Luis de la Fuente ha ido creciendo en juego y sensaciones, conquistando por el camino el título de la Liga de Naciones y sacando su billete para el Campeonato de Europa. Cinco triunfos y un empate, ante Croacia en la final de la Liga de Naciones, con 18 goles a favor y tan sólo dos en contra, aderezan este buen momento de una selección que buscará no frenarse ante un rival al que no visita desde hace más de 25 años, un viaje entonces de infausto recuerdo.

Chipre firmó una de las victorias más recordadas en su historia futbolística al batir por 3-2 y acabar con el crédito en el banquillo de Javier Clemente. España ya se tomó la revancha de aquella derrota goleando 8-0 en la segunda vuelta, mientras que el mes pasado firmó un 6-0 en Granada, donde quedó evidenciada la diferencia entre ambas selecciones.

Posible alineación de España

Esta podría ser la alineación de España para el duelo contra Chipre: Simón; Carvajal, Le Normand, Martínez, Grimaldo; Rodri, Merino, Gavi; Lamine Yamal, Oyarzabal y Morata.