Oyarzabal: «¿Si me preguntan por los Juegos? Yo les diría que vayan a los dos torneos»

Mikel Oyarzabal atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Chipre y España en Limasol. Tras superar una gravísima lesión, el delantero de la Real Sociedad vuelve poco a poco a ser importante con el combinado nacional.

«Todo proceso lleva su tiempo. He sabido trabajar cuando las cosas no salían como se esperaban y he tenido el apoyo de los que tengo alrededor. Hay que seguir en esta línea», comenzó su intervención Oyarzabal.

Al ser preguntado sobre los Juegos Olímpicos, Oyarzabal es claro: «Yo les diría es que si pueden ir vayan a las dos. Los Juego, normalmente, pasan una vez en la vida. Si tuviese que elegir por mí y para mí elegiría volver a ir».

Oyarzabal también tuvo elogios para De la Fuente: «Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, estoy muy agradecido a Luis por toda la confianza que me ha dado. Tenemos una gran relación profesional y personal. Todos estamos agradecidos por la confianza que nos transmite y nuestro objetivo es devolvérsela en el campo».

Sobre las palabras de Alguacil, donde aseguraba que podrían ser más los internacionales de la Real Sociedad, el delantero explicó lo siguiente: «Si lo ha dicho es porque lo siente. Es positivo que hayamos venido cinco. Habla bien de que estamos haciendo las cosas bien. Es muy positivo. Cuantos más vengan de la Real mejor para nosotros y para el club».

«Hay jugadores seleccionables que están haciendo un gran año. Es bueno que cada vez la tengan más en cuenta a la Real Sociedad. Si tienen que venir vendrán y si no que sigan trabajando como hasta ahora», añadió.

Además, no dudó en dejar claro que no piensa moverse de la Real Sociedad: «Estoy contento donde estoy. La situación también ha cambiado en el club. Soy muy feliz, vivo con mi familia y poco más se puede pedir».

Sobre su lesión, Oyarzabal fue claro: «A mí ha sido un proceso que me ha ayudado mucho. No lo volvería a vivir, pero cuando te toca tienes dos formas de vivirlo y yo opté por el lado positivo. Me perdí mucho tiempo, pero he disfrutado mucho. He conocido mi cuerpo, el club y he estado con la familia».

Oyarzabal también habló de las opciones de España: «Se trata de un constante crecimiento y de seguir mejorando. Estuvimos cerca de conseguir algo. El Mundial lo viví de casa. Nuestra intención ahora es competir contra cualquier con la confianza de hacer un gran torneo».

Sobre la diferencia entre Alguacil y De la Fuente, explicó lo siguiente: «La manera de expresarlo y vivirlo, creo que Imanol se expresa más y De la Fuente es más calmado. Futbolísticamente hablando puede haber parecidos en temas como la presión».