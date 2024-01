Alineación del FC Barcelona contra el Osasuna en el partido de Liga EA Sports

El Barcelona no puede permitirse más tropiezos después de la dolorosa derrota contra el Villarreal que provocó el anuncio de la marcha de Xavi a final de temporada. El conjunto culé se mide a Osasuna en Montjuic y el entrenador catalán alineará a su mejor once posible con la presencia de un Ferran Torres que está siendo el jugador más destacado de los catalanes en los últimos partidos.

El primer cambio en el once con respecto al del Villarreal será la entrada de Cancelo en el once, que el sábado fue suplente y disputó la segunda mitad al completo. El lateral partirá desde la izquierda en una defensa en la que Koundé está en el flanco derecho con Araujo y todo hace indicar que Cubarsí, como pareja de centrales. Christensen entrará en la lista pero según confirmó Xavi parece que partirá desde el banquillo.

«Andreas está haciendo un esfuerzo brutal, porque lleva muchos partidos con molestias; está gestionando los minutos y el dolor y en principio mañana estará disponible, pero la idea es que participe menos», afirmó Xavi ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previo al partido de Liga EA Sports.

Xavi también lo pondrá todo en el centro del campo, donde volverán a jugar De Jong como pivote y Gündogan con Pedri como interiores. El canario, que descansó ante el Villarreal, volverá al once tras marcar ante el equipo de Marcelino.

En la delantera también habrá pocas novedades. Ferran Torres, que descansó ante el Villarreal liderará una delantera en la que también estarán Lewandowski y Lamine Yamal.

Joao Félix no estará ante Osasuna después de sufrir un esguince en el entrenamiento del martes. «En el entrenamiento de esta mañana el jugador del primer equipo Joao Félix se ha hecho un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad», confirmó el Barcelona a través de un comunicado.

El portugués se unió a la larga lista de bajas por las que atraviesa el Barcelona que está compuesta por Gavi, Ter Stegen, Marcos Alonso, Bale, Sergi Roberto, Raphinha e Íñigo Martínez. «Iñigo estará para el próximo y Marc estará para el día del Granada, si todo va bien», dijo el entrenador culé ante la prensa.

La alineación del Barcelona ante Osasuna

La posible alineación del Barcelona contra Osasuna es la siguiente: Iñaki Peña; Koundé, Christensen, Araujo, Cancelo; De Jong, Gündogan, Pedri; Ferran, Lamine Yamal y Lewandowski.

El Barcelona buscará los tres puntos ante Osasuna para no complicarse sus opciones de entrar entre los cuatro primeros y aspirar a un puesto Champions. «Nos jugamos quedar lo mejor posible en LaLiga y competir en la ‘Champions’. Sigo con la máxima ilusión, con la máxima energía, estoy muy bien. Me ha liberado un poco a nivel personal, pero estoy motivadísimo, así se lo he hecho saber a los futbolistas. Voy a dar un plus para que esto siga funcionando», zanjó un Xavi Hernández en la rueda de prensa, que pese a su anuncio, se la jugará en los próximos partidos.