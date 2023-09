Alineación del Barcelona contra el Sevilla en el partido de la Liga EA Sports

El Barcelona abre la jornada 8 de la Liga ante el Sevilla en el Estadio Lluis Companys de Montjuic y deberá hacerlo con una alineación de lo más competitiva si quiere sacar los tres puntos. Después de la jornada intersemanal donde empataron ante el Mallorca y perdieron el liderato, Xavi Hernández sacará un once repleto de estrellas y sin aparentes rotaciones.

En los últimos días, el discurso de Xavi Hernández ha sido el de dar minutos a toda la plantilla para tener a sus futbolistas frescos y enchufados y así evitar las lesiones. «Entendemos que el físico es importante y hay que proteger a los futbolistas. No empatas en Mallorca por las rotaciones. Son súpernecesarias. Las rotaciones son necesarias y trabajar es complicado. Tenemos herramientas para preparar el siguiente encuentro», comentó el técnico español antes del choque ante el cuadro hispalense.

Pero parece que ante el Sevilla las rotaciones brillarán por su ausencia y la alineación del Barcelona contará con los más habituales. En portería estará un día más Ter Stegen. El portero alemán quiere volver a mantener la portería a cero después de recibir cuatro goles en los últimos dos encuentros de Liga. El Barcelona ya ha recibido los mismos goles en estas siete primeras jornadas de Liga que en las primeras 25 del curso pasado.

En defensa, Joao Cancelo seguirá ocupando el lateral derecho y Alejandro Balde el lateral izquierdo. En el centro de la defensa, todo hace indicar que Koundé y Araujo volverán a ser la pareja de centrales. El francés descansó ante el Mallorca, mientras que el uruguayo sumó los 90 minutos para ir cogiendo el ritmo de competición.

En el centro del campo, Xavi no tiene muchas variantes con las lesiones de Pedri y De Jong. El técnico español volverá a apostar por el tridente formado por Oriol Romeu, Gavi y Gündogan, aunque el alemán sigue todavía muy lejos de la mejor versión mostrada los últimos años en el Manchester City.

Lewandowski y 10 más

Lewandowski descansó ante el Mallorca por lo que será titular en el once del Barcelona. El polaco y 10 más. Eso seguro. Quien parece que también será de la partida es Raphinha, que aprovechó la oportunidad con un gran gol para poner la igualada en la primera parte ante el equipo de Javier Aguirre. Al brasileño le ha costado ir entrando en el once después de la expulsión en la primera jornada de Liga ante el Getafe, pero poco a poco, con grandes actuaciones, ha llenado de razones a Xavi para volver a acompañar al ex del Bayern de Munich.

La duda está en quién será el tercer hombre en el tridente atacante. Lo normal es que sea Joao Félix el tercer integrante, pero en sus dos últimos partidos ha bajado las prestaciones después de un inicio por todo lo alto. No obstante, Xavi podría darle una nueva oportunidad como titular dejando a Ferran Torres y Lamine Yamal en el banquillo esperando su oportunidad. En el caso del futbolista de 16 años, fue uno de los más destacados en el empate ante el Mallorca en los más de 25 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.