Alineación del Barcelona contra el Benfica: Hansi Flick saldrá con todo en Lisboa

La alineación del Barcelona para medirse este martes (21:00 horas) al Benfica en Lisboa con motivo de la penúltima jornada de la Fase Liga de la Champions League tendrá el mejor once del que puede disponer en estos momentos Hansi Flick. El técnico alemán saldrá con su alineación de gala para buscar la clasificación matemática a los octavos de final.

El Barcelona vuelve a la Champions League este martes con el objetivo de alcanzar los octavos de final de manera directa antes de jugar la última jornada contra la Atalanta. Jugará contra el Benfica en Lisboa y lo hará como segundo clasificado con 15 puntos, tres más que el noveno clasificado, que en estos momentos es el Dortmund.

Para este partido, Hansi Flick planea salir con su once de gala tras cosechar un nuevo pinchazo en la Liga. El Barcelona no pudo pasar el pasado sábado del empate contra el Getafe y el técnico alemán no quiere más sustos. Quiere amarrar la clasificación a octavos de Champions lo antes posible para ahorrarse de esta manera dos partidos más.

La alineación del Barcelona comienza en la portería. El debate sigue estando presente, pero Hansi Flick volverá a apostar por Iñaki Peña en este duelo de Champions League contra el Benfica. El canterano culé volvió a jugar contra Betis y Getafe, y sus actuaciones fueron muy positivas. Sczcesny esperará en el banquillo.

La defensa del Barcelona no tendrá novedades contra el Benfica en Champions League. Con la lesión de Iñigo Martínez, la pareja de centrales continuará siendo la formada por Ronald Araujo y Pau Cubarsí. En los laterales formarán Balde y un Koundé que está en plena forma con dos goles en los últimos dos partidos del equipo azulgrana.

En el centro del campo del Barcelona sí puede haber algún pequeño cambio en el once de Hansi Flick. Frente al Getafe, y como viene siendo habitual, fue titular Casadó, pero el entrenador alemán lo retiró al descanso. Salió en su lugar un De Jong que este martes saldrá de inicio en Lisboa. Junto a él, también serán titulares Pedri y Gavi. No hay más debates con Dani Olmo lesionado.

Y en el frente de ataque de la alineación del Barcelona contra el Benfica, Hansi Flick saldrá con su tridente de lujo, que tendrá que dar una mejor versión que la mostrada en Getafe. Las bandas estarán formadas por Lamine Yamal y Raphinha. Y en la punta de ataque estará Robert Lewandowski.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Benfica en Lisboa este martes en la penúltima jornada de la Fase Liga de la Champions League: Iñaki Peña; Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Balde; De Jong, Pedri, Gavi; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.