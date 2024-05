Alineación del Barcelona contra el Almería: Joao Félix liderará las rotaciones de Xavi

La alineación del Barcelona para el partido ante el Almería tendrá rotaciones. Unas cuantas. Así lo anunció Xavi Hernández en rueda de prensa. Y así será. «Habrá rotaciones, no sé si hará una por línea, en este caso no lo he mirado bien, pero alguna obligada como la de Gündogan». Uno de los que entra en escena tras volver relegado al banquillo es Joao Félix, que acompañará a Ferran Torres y Lewandowski en ataque.

Ter Stegen será titular. Después de hacer historia dentro del club al igualar los 410 partidos disputados por Andoni Zubizarreta, el meta alemán repetirá en el once. Además, lo hace después de conocerse que está convocado por la selección alemana de cara a la Eurocopa que se disputará este verano en su propio país.

En la defensa se intuye algún cambio. Y ese podría ser la entrada de Ronald Araujo. El central uruguayo fue suplente, de hecho no jugó ni un sólo minuto el lunes ante la Real Sociedad, por lo que si nos atendemos a las palabras de Xavi, aquí podría venir el cambio en la defensa. El damnificado podría ser Cubarsí para descansar de todo el carrusel de partidos que viene disputado en las últimas semanas. O Iñigo Martínez, que fue titular ante su ex equipo y donde dejó una buena nota. Los laterales podrían permanecer intactos, con Koundé en el diestro y Cancelo en el zurdo.

En el centro del campo, el Barça sufrirá la importante baja de Gündogan. El ex del Manchester City estaba apercibido en el último encuentro ante la Real Sociedad y vio la amarilla, por lo que se perderá el encuentro ante el Almería por sanción. Su puesto podría ocuparlo el siempre cumplidor Fermín López, que acompañaría a Pedri y a Christensen, que también cuenta con cuatro amarillas y si ve la tarjeta se perderá el encuentro del fin de semana.

Joao Félix entra en escena

Es el turno de Joao Félix. El extremo portugués cedido por el Atlético de Madrid ha dejado de tener minutos en las últimas semanas. Y eso no es nada bueno para él de cara a la próxima temporada, donde deberá buscar una nueva salida ya que en el club colchonero no tiene hueco (ni es bien recibido). El delantero se quedó a cero ante la Real Sociedad, fue suplente ante el Valencia y también ante el Real Madrid. Pero ante el Almería será titular. Es quizás su última bala para convencer a Xavi Hernández de cara al próximo curso.

Ferran Torres y Lewandowski completarán el ataque y un once donde el Barcelona no puede relajarse ni salir a verlas venir ya que debe cerrar todavía la segunda plaza de la Liga. «Tengo ganas de clasificarme en el segundo puesto, tengo ganas de eso. Estoy bien, tranquilo, bien, pensando en el partido de mañana», dijo Xavi Hernández en rueda de prensa.

Posible alineación del Barcelona

El Barcelona podría salir con Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Christensen, Pedri, Fermín López; Joao Félix, Ferran Torres, Lewandowski.