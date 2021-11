Los mismos jugadores que perdieron el miércoles ante el Milan serán los que salgan mañana en Cádiz en busca de tres puntos importantísimos para no ceder más diferencia con el liderato de la Liga. Al menos eso es lo que ha ensayado hoy Simeone, que luego en rueda de prensa dijo que están «en una situación entusiasmante». La buena noticia es que el portugués Joao ha completado sin novedades el entrenamiento.

«La primera vuelta de la temporada pasada fue extraordinaria y ésta seguramente es más irregular, pero no podemos estar comparando continuamente. Hoy en la Liga estamos en una situación entusiasmante, a mi gusto, y el deparar de los partidos que vienen dictará dónde estaremos», ha afirmado el entrenador argentino, que ha agregado que «lo único que me ocupa es intentar mejorar el equipo, tener una inercia siempre positiva, y no me salgo de eso».

Pese a los tópicos habituales de la conferencia de prensa, el Cholo es totalmente consciente de que el equipo está ante un momento clave de la temporada. Ésta puede ser una buena jornada porque se enfrentan entre sí Real Madrid y Sevilla, por lo que puede restarle puntos a uno o incluso a los dos si el partido del Bernabéu acaba en empate, pero todo pasa por ganar en el Nuevo Mirandilla a un Cádiz que no gana al Atlético en su estadio desde 1989, aunque también es cierto que tres de las cuatro últimas visitas rojiblancas al antiguo Carranza han acabado en empate, y ese sería hoy un resultado inaceptable para el actual campeón que aspira, en el mejor escenario, a irse a dormir mañana por la noche a un solo punto del líder.

Pero doblegar al Cádiz no será sencillo. Simeone ha recordado hoy del equipo de Álvaro Cervera que «se siente muy identificado con lo que hace y eso siempre es muy peligroso. Logran mantener la concentración durante todo el partido jugando de una manera defensivamente muy fuerte». También ha subrayado el talento individual de algunos jugadores, en especial del Choco Lozano «tiene futbolistas muy rápidos, sobre todo con Lozano ofensivamente, y eso le generará tener posibilidades de jugar como ellos se sienten más cómodos y como se sintieron identificados toda la temporada pasada. Es un equipo duro, difícil, que se cierra bien. Si no ganas la segunda pelota, a partir de ella ellos juegan el partido que saben».

Otro aspecto que preocupa mucho de cara al partido de mañana es el arbitral. Tal y como denunció ayer OKDIARIO, el Atlético está indignado con la designación de Jesús Gil Manzano, al que esperaban no tener que volver a ver en toda la temporada tras lo sucedido esta temporada ante el Athletic o la pasada ante el Sevilla. Por cierto que el colegiado extremeño ya dirigió en el curso anterior el Cádiz-Atlético, que acabó 2-4. Curiosamente ese fue el último encuentro en el que le impartió «su» justicia al equipo amarillo, y ha pasado casi un año, ya que se jugó el 31 de enero.