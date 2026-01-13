Alfredo Santa Elena, campeón de Copa con Deportivo y Atlético: «Al ganar nos metimos en la ducha con Gil»

La secuencia habló por sí misma. Alfredo Santa Elena (Madrid, 1967) no pudo evitar esbozar una sonrisa cuando sacó la bola, la desenroscó y vio el nombre del Atlético de Madrid. «Claro», dijo en directo durante el sorteo de Copa del Rey. El motivo es que su pasado volvió a encenderse con el emparejamiento de octavos de final. Deportivo de la Coruña contra Atlético de Madrid. Papá contra mamá para Santa Elena, que militó y ganó con ambas camisetas. Una Copa del Rey y una Supercopa con los gallegos y otras dos Copa del Rey con los rojiblancos. Todos sus títulos ganados en el Santiago Bernabéu.

«Cuando nos dijeron la posición en las que teníamos que colocarnos en los para sacar las bolas, le dije a Claudio ‘vas a sacar el Deportivo y yo el Atlético’. Fue coincidencia, pero lo sentía. El destino lo quiso. Son los dos clubes de mi vida. Es como a quién quieres más, a tu padre o a tu madre. Estoy contento de que se enfrente. Fui campeón de Copa con ambos clubes marcando en la final, no puedo quedarme con uno, los dos son especiales», recuerda durante su conversación con OKDIARIO.

Santa Elena coronó dos puertos inhóspitos. Con el Deportivo conquistó el primer título de siempre de una equipo gallego, tras una final que tuvo que disputarse en dos actos por las fuertes tormentas que arreciaban en Madrid. Y con el Atlético inauguró la vitrina de trofeos de la era Jesús Gil como presidente rojiblanco. «Se suspendió la final porque cayó la mundial, nunca había visto granizar así en Madrid. Los tres días hasta se disputó lo que faltaba los pasé concentrado con el equipo y viendo a mi familia, que ha vivido siempre en Madrid. Nadie imaginaba que marcara gol en el primer minuto tras la reanudación», recuerda Alfredo.

Como colchonero levantó dos Copa del Rey, una ante el Mallorca con gol suyo y otra contra el Real Madrid. Ambas en el Santiago Bernabéu. «Gil no asimilaba perder contra el Madrid. Recuerdo que cuando cesó a Clemente fue porque perdimos en Valladolid y el Madrid nos adelantó por un punto. Hoy en día eso sería impensable. Las Copas ganadas significaron mucho para él. Lo celebramos metiéndonos en la ducha con él. Había mucha alegría. Normal, ganar un título al eterno rival y en su casa…», asegura Santa Elena.

Alfredo fue un obrero del fútbol español. Creció en Vicálvaro, barrio madrileño con carácter, y debutó en el modesto Pegaso de Tercera División. Fue traspasado al Getafe y un amistoso contra el Atlético lo cambió todo. Sedujo a Gil con su rendimiento y el mandamás rojiblanco bajo al vestuario y le dijo que al día siguiente fichaba por el Atlético. Dicho y hecho. En apenas cinco meses pasó de jugar en Segunda División B a debutar en Primera. Algo impensable hoy en día.

«La ilusión de pequeño siempre es llegar a Primera División, pero es muy difícil. La diferencia se notaba en la velocidad de balón, eso es a lo que hay que adaptarse rápido. Recuerdo que mi primer entrenamiento fue en el Calderón, ya en el estadio. Cuesta adaptarse porque llegas un poco tarde en las jugadas. También estaba algo nervioso, pero es normal. Todos mis compañeros me ayudaron mucho y eso fue vital para que todo fluyera. Mi fichaje fue raro. Hoy en día es difícil de ver que un jugador pase de Segunda B a Primera en el mismo año», argumenta Alfredo.

Ahora Santa Elena es un obrero de los banquillos. Lleva entrenando desde 2003 a clubes Ibiza, Marbella, Atlético de Madrid B, San Sebastián de los Reyes, DUX Internacional de Madrid, Rayo Majadahonda, San Fernando o Toledo, su última experiencia «No entendí el cese, pero son cosas que pasan. En los clubes que he estado he conseguido salvaciones que estaban complicadas, ascensos, juego claro y he sacado a varios futbolistas que están en Primera. Los resultados están ahí. Quiero seguir entrenando», finaliza Alfredo.