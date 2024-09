Alfredo Perdiguero: «Hay que sancionar a Simeone, no se puede justificar y fomentar un acto violento»

Tras los graves incidentes en el derbi madrileño, en OKDIARIO hemos podido charlar con Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía Nacional y portavoz de Alternativa Sindical de Policía, para tratar el tema de la lluvia de mecheros que recibió Courtois por parte de ultras del Atlético de Madrid. Simeone y Koke justificaron la reacción de los violentos, y el club rojiblanco solamente ha localizado a uno de los individuos hasta el momento. ¿Qué ocurrió, qué medidas se deben de tomar y cómo se puede atajar el problema?

Un tema muy grave el que ocurrió en el Metropolitano con ultras lanzando mecheros a Courtois. «Hacía 20 años que no veíamos imágenes tan violentas. Con gente tan alterada, gente embozada, gente enmascarada y gente con pasamontañas. No se puede consentir que en un estadio de fútbol haya gente enmascarada y que encima sean los que bajen a hablar con los capitanes o con seguridad», comenzaba afirmando Alfredo Perdiguero.

Alfredo Perdiguero también opina que hay que sancionar al técnico argentino por sus declaraciones: «Esos mensajes justificando a los violentos no se pueden permitir. Y evidentemente, al igual que hay que sancionar al Atlético de Madrid, hay que sancionar al Cholo Simeone. No se puede alentar, no se puede fomentar, no se puede respaldar o justificar a un acto violento. Pero tú no puedes decir que es como el otro hizo, que el otro no puede hacer, que el otro no puede justificar cuando le van diciendo durante mucho rato, como se ha visto en todas las imágenes «Courtois, muérete». Qué pasa si te dicen «Simeone, muérete». Les das besos y palmas con las orejas. Evidentemente, quien tiene que apagar el fuego son ellos, los jugadores y los entrenadores. Y quien eche leña al fuego o aliente a los violentos o respalde a los violentos, son igual de violentos que el que hace el acto violento. Por tanto, yo digo que aquí no se puede justificar. Igual se debe sancionar al Atlético o al Fondo o a quien corresponda. Se debe sancionar a este hombre porque desde luego es injustificable respaldar a diez o a 100 que han sido violentos».

«Los compañeros que estaban fuera del estadio vieron como muchos padres con sus hijos se marchaban en vista de lo que estaba aconteciendo y en vista de algo que no querían ver. Son gente violenta. No son solamente 3, 30 o 300. No sé el número, sino todos aquellos que engrosan ese grupo, que se tapan, se cubren y entre ellos mismos se justifican», valoraba el subinspector de Policía Nacional.

El Atlético de Madrid debe tomar medidas

«No sé si tienen miedo, no sé si se están justificando, no sé si quieren respaldo, no sé si están subvencionando, no tengo ni idea. Pero al igual que el Real Madrid y el Barcelona lo hicieron. Como otros tantos clubes de España. Quitar a sus violentos o reciclarlos en lo que son ahora, aficiones más jóvenes y animadores. No tengo ni idea de por qué el Atlético de Madrid no lo hace. Es más, cuando acaba el fútbol, se van allí a celebrar con esa grada, a celebrar el empate contra el Real Madrid. Yo creo que no era un gesto normal», sentenció Perdiguero en OKDIARIO.

Alfredo Perdiguero también explicó el operativo policial del derbi y qué ocurrió antes y durante la detención del encuentro: «El operativo de seguridad ciudadana se monta fuera del estadio. Hubo unos 400 policías entre UIP, UPR, subsuelo y gente de seguridad. Había unos 400 policías encargados de ese operativo, de que todo el entorno del Metropolitano estuviese tranquilo. Dentro del campo, la seguridad corre a cargo del Atlético de Madrid. El jefe de seguridad del dispositivo policial fue a hablar con aquella gente y le dio diez minutos. Mandó primero a hablar con los capitanes y con el entrenador. Les dijo que si en diez minutos no hablaban con ellos y se tranquilizaban, evacuaba a la grada y vaciaba la grada. ¿Qué problema había? Que era muy tarde. Era muy tarde y había niños. Evidentemente, se podía crear mayor alarma social o mayores daños que lo que se pretendía evitar».

«No vale con lo que ha hecho el Atlético de Madrid, que está colaborando con la policía, que menos. No puede ser que hayan identificado solo a uno cuando había, que yo conté, cuatro embozados con la cara completamente tapada, uno blanca y roja, otro una bandera, otro un pasamontañas y otro con media cara tapada. Y que el resto de la afición no fueran capaces de decirle bájate o tápate o deja de taparte. Voy a condenar todos los actos violentos, venga de donde vengan. Pero desde luego el Atlético está tardando en cortar ese vínculo con esa gente, al igual que lo hizo el Real Madrid, su gran rival, o el Barcelona», sentenció Perdiguero en OKDIARIO.

«No pueden permitir que demos esa imagen a Europa, no solo a España, a Europa, de actos violentos, banderolas nazis, gente embozada en un campo de fútbol. Es decir, no estamos en un estadO bananero, no estamos en un país bananero. Es una ciudad, Madrid, que está a la cabeza de muchas a nivel internacional y, sin embargo, se permite que en el fútbol haya estos actos violentos. Incluso a uno de los que se echó llevaba una navaja. Pues son cosas que no entendemos, que no comprendemos y desde luego, policialmente, no lo vamos a consentir», dijo Perdiguero a este periódico.

Medidas a tomar para detener actos violentos

«Tengo claro que cuando pones multa económica la gente se cabrea mucho. Por lo tanto, esa puede ser una vía. Otra vía: un acto violento, un acto racista o un acto xenófobo, pues que tenga un año de cárcel, por ejemplo. No va a ir a la cárcel, pero le va a figurar eso y si vuelve a reincidir si va a la cárcel. Hacer algo documental. Ese DNI o ese carné que se puede hacer para todo el mundo en el cual tenga la entrada o el pase, y evidentemente sea personal, intransferible, como el DNI y no se pueda dejar a nadie. Ya tienes tres posibles alternativas para que nuestros legisladores, estos cabezas pensantes que pueden pensar, aunque piensen a veces, puedan hacer algo, algo bueno por la sociedad», finalizó Alfredo Perdiguero dejando claras las posibles medidas que se pueden tomar contra los violentos para que actos como el del Metropolitano el pasado domingo no ocurran nunca más.