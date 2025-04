Álex Márquez: «Cuando vi la caída de Marc me dije ‘hoy es tu día’»

Álex Márquez se mostró muy feliz por haber conseguido su primera victoria en MotoGP. Es un sueño que llevaba persiguiendo mucho tiempo y que por fin, tras mucho trabajo, se ha hecho realidad. Todo comenzó con la caída de su hermano Marc. A partir de ahí su cabeza hizo un click y se dijo a sí mismo que hoy era el día. Y así fue. Tiró para adelante, adelantó a Bagnaia y Quartararo, se escapó y cruzó la línea de meta en primera posición.

Sobre lo que significa ganar por vez primera en MotoGP y qué le dice a aquellos que pensaban que estaba aquí por ser el hermano de Marc Márquez, Álex Márquez contestó: «Nada. No tengo nada que decir a los que decían eso que has dicho. Al final, la mejor manera de hablar es en pista y es lo que estoy haciendo. Entonces en eso estoy muy tranquilo conmigo mismo. Ha sido impresionante. Es el mejor regalo de cumpleaños que podía tener hoy: conseguir esta victoria, delante de tu afición, llegar a Nieto-Peluqui ha sido una locura. Me hubiera quedado ahí 10 minutos más, pero no podía».

«Es algo que es indescriptible. Ahora, en este momento, no te puedo decir qué he sentido en ese momento, aún estoy como aterrizando. Es el sueño cumplido creo que de todo piloto español: ganar su primera carrera en Jerez. Así que lo he podido cumplir y es algo maravilloso. Así que a seguir disfrutando, a disfrutar. El equipo se lo merece. Creo que hemos hecho un trabajo increíble este inicio de temporada. Y ahora, pies en el suelo, aterrizar de esta victoria. Tenemos en dos semanas Le Mans y mañana, test. Así que tampoco se puede celebrar mucho», agregó.

Sobre lo que pensó cuando se cayó su hermano delante de él, Álex reconoció que «ha sido un click para mí, una activación. Me he dicho: ‘Hoy es tu día, no puedes fallar’, como sí fallé en Austin, cuando se cayó, que Pecco fue más rápido que nosotros y no estaba allí muy convencido. Hoy sabía que tenía una oportunidad muy buena y la he sabido aprovechar al máximo. Estoy contento porque el fin de semana no ha sido fácil por cómo ha ido, con las caídas del viernes. Darle así la vuelta y, sobre todo, la actitud que hemos tenido, no sólo yo sino todo el equipo, es lo que marca y lo que te hace más fuerte de cara al Mundial».

Sobre si esta felicidad es parecida a haber ganado el título el día que ganaste el título de Moto2 y Moto3, Álex Márquez afirmó que «es diferente. Al final, una consagración de un título es una felicidad enorme porque es la felicidad de un año entero. Una victoria es la felicidad de un día, por decirlo de alguna manera. No convierte en que el objetivo del año esté ya cumplido. Es un granito de arena más al objetivo que quieres cumplir al final de temporada. Sí, hay que estar muy felices, y estoy súper contento, pero, al final, el hambre del piloto es mejorar cosas y hoy se pueden mejorar cosas y la cabeza te empieza ya a ir a pensar en probar cosas, en dónde mejorar, en qué curvas».

«La felicidad es absoluta, pero tenemos un Mundial por delante, sólo llevamos cinco carreras. Sí, ahora nos podríamos conformar y bajar un puntito el nivel, pero no es lo suyo. Lo suyo es seguir apretando, seguir vivos en nuestras opciones, no cambiar la mentalidad porque haya llegado una victoria, sino lo que hemos hecho hasta ahora: sacar el máximo a cada circuito al que hemos ido. Como me dicen en el equipo: el máximo número de puntos posibles y si es una medalla o una copa, mejor. Si no, no pasa nada. El seguir sumando en el Mundial es lo que nos hará sentirnos vivos», añadió.

Hace poco dijo que cuando consiguiera la primera victoria en MotoGP se alegraría más Marc que él. Sobre si eso ha pasado al cruzar la meta en primera posición en Jerez, Álex reconoció que «sí, lo creo, por cómo lo he visto en el parque cerrado. Es verdad que él se ha caído y estará muy enfadado, pero, por dentro, tiene, seguro porque lo conozco, tiene ese sentimiento de hermano, que seguro que está más contento que yo».