Ale Galán: “La temporada empieza de cero”

Cada vez son más las personas que, tanto profesionalmente como de forma amateur con sus amigos, se animan a jugar al pádel. Sin embargo, este deportes reúne una serie de características que lo convierten en algo social y accesible para aquellos que quieren entretenerse.

Ale Galán (Madrid, 1996) es jugador de pádel profesional de la World Padel Tour y, ahora también, de la Premier Padel. A sus 26 años, en su palmarés cuenta con 34 títulos, lo que le convierte en el número uno del ránking del WPT junto a Juan Lebrón, con quien desde 2020 comparte pala. Desde ese año, el madrileño no ha descendido de esa primera posición.

Actualmente, es presidente de la Asociación Española de Jugadores de Pádel y, gracias a ello, entre otras cosas, acaba de firmar un acuerdo de patrocinio con Finetwork, operador de telecomunicaciones que organizó un evento para anunciar esa unión. Allí, atiende a OKDIARIO.

Pregunta: El pádel cada vez está más cerca de la gente.

Respuesta: Sí, yo creo que el pádel ahora mismo no para de crecer pero, igualmente, eventos así lo acercan más a la gente, que ve la parte más humana, no sólo como entramos en la pista cuando estamos dentro de lo que es el show. En este caso el estar más cerca a través de los medios es positivo.

P: ¿Le veremos en Abu Dabi a partir del próximo 20 de febrero?

R: Sí, por supuesto que sí.

P: ¿Cómo se ve con Juan Lebrón de cara al inicio de temporada?

R: Las ganas están intactas, siempre queremos mejorar y, además, tenemos la asignatura pendiente de mejorar el inicio de temporada. Por tanto, con mucha ambición y esperando un buen debut.

P: ¿Conquistar Abu Dabi supondría otro golpe más encima de la mesa?

R: La temporada empieza de cero y vamos a intentar hacerlo con buen pie, sin pensar a largo plazo, partido a partido, y siempre con ganas de dar nuestra mejor versión.

P: ¿Es mucha presión defender el número 1 en el ránking?

R: En mi caso, nunca es lo que defiendo y no echo la mirada atrás. Para mí la temporada empieza de cero y sé que quiero conseguirlo de nuevo. Esos son los objetivos que nos hemos marcado y tenemos ganas de conseguirlo de nuevo.

P: ¿Se ven capaces de subir esa marca de 14 títulos conquistados la pasada temporada?

R: Ojalá que sí, sería muy bonito conseguirlo.

P: ¿Qué le dicen los veteranos como Paquito Navarro cuando ven que con sólo 26 años ya tiene 34 títulos?

R.- La verdad que tenemos muy buena relación y no se para a decirme nada porque al final Paco sigue siendo un jugador joven que está compitiendo día a día con nosotros. Nosotros estamos aprovechando el momento y pensando en nosotros mismos, en cómo mejorar y en seguir tratando de conseguir los mayores éxitos posibles.

P: ¿Cuál es el torneo que este año desea que llegue lo antes posible?

R: Roma el año pasado fue brutal. Tengo ganas también del Premier Pádel de Madrid, fue muy bonito lo que sentí al ganarlo. Y volver a jugar en Roland Garros. Son tres marcos increíbles y donde he disfrutado muchísimo, quiero volver a sentir eso.

P: En un mundo tan cambiante como el suyo, ¿hay algún jugador con el que le gustaría compartir pala en algún momento de su carrera?

R: No, no me lo planteo. Siempre he dicho que me he quedado con la espinita de jugar con Juan Martín Díaz que fue mi ídolo cuando crecía como jugador, entiendo que eso no va a ser posible, pero pude jugar hasta en dos ocasiones con él en alguna competición internacional. Estoy muy contento del proyecto que tengo con Juan y espero que dure mucho.

P: La guerra WPT contra Premier Padel parece estar llegando a su fin. ¿Como presidente de la AEJP siempre ha tenido claro cuál era su bando?

R: Yo, como la cara visible, he tratado de ser neutro y de buscar lo mejor para todo el colectivo y creo que lo hemos conseguido. Estamos viviendo algo que hace año y medio no nos planteábamos. El fin de este conflicto ha sido una victoria para los jugadores, pero aún así queda mucho camino por recorrer.