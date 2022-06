Alcaraz llega a Wimbledon ‘peleado’ con la hierba

Carlos Alcaraz ha acostumbrado a su público a caminar siempre con viento a favor. La explosión meteórica de la joya de El Palmar se ha traducido en triunfos irreales recién cumplida la mayoría de edad, con una progresión que por momentos superó incluso a la de Rafa Nadal. Sin embargo, la llegada de la hierba abre otro capítulo en la carrera de Carlitos, una nueva barrera que tiene que superar y para la que no parece tan preparado, debido al escasísimo bagaje en una superficie en la que ha patinado en sus dos compromisos en este 2022 en Hurlingham y que en Wimbledon pondrá a prueba a la gran promesa del circuito, quien en su nueva realidad competirá con el escollo más duro de cuantos ha encontrado hasta la fecha.

Efectuar un resumen del bagaje en hierba de Carlos Alcaraz es realmente sencillo, ya que sus experiencias oficiales se limitan a dos partidos, ambos correspondientes a Wimbledon 2021. Ahí, el murciano, aún con la vitola de tenista de futuro y con los 18 recién cumplidos, se armó de valor para estrenarse con victoria en un duro partido ante Uchiyama, antes de que Daniil Medvedev le frenara sobre la central en tres sets. Una derrota absolutamente normal ante uno de los favoritos al título, en un partido que también es, a estas alturas, el último en la ATP y en césped de Alcaraz.

Carlitos, sin embargo, no llega de vacío a Wimbledon 2022, aunque sí con peores sensaciones de las deseadas. Alcaraz lleva varios días entrenándose sobre hierba en Londres, de cara a sumar rodaje sobre una superficie totalmente diferente a las demás, pero en el torneo disputado, el de exhibición de Hurlingham, lo visto no hace ser demasiado optimistas de cara a lo que podamos ver en el All England Club.

Derrotas y molestias físicas

Alcaraz sumó sus dos partidos por derrotas en Hurlingham, el jueves frente a un Frances Tiafoe que fue muy superior (6-4, 6-2) y el sábado ante Casper Ruud, en la reedición de la final del Masters 1000 de Miami y con triunfo para el noruego, más centrado que Carlos (7-6, 6-2) y que impuso su juego en un the-break clave que marcaría la desconexión del murciano en el segundo. Un total de dos encuentros y ningún set ganado, aunque siempre como un banco de pruebas de cara a la cita clave.

Los resultados negativos de estos partidos deben verse con perspectiva, ya que a Carlos se le ha juntado el hecho de que no sean partidos oficiales, que su experiencia en hierba no es la ideal y que su codo está en proceso de recuperación, con molestias que le hicieron perderse el torneo ATP 500 de Queen’s, en el que en un primer momento estaba inscrito. Alcaraz ha lucido dos vendajes distintos en sus encuentros en Hurlingham y puede que no esté aún al 100%, un porcentaje que busca para su estreno en Wimbledon.

Struff, primer rival trampa

El primer partido en Wimbledon 2022 llega en un momento complicado para Alcaraz y con un rival que engaña. Jan-Lennard Struff es un tenista muy superior al que dice su ranking en la actualidad (158 de la ATP) y que ya sabe lo que es ganar a un Carlitos en línea ascendente. En el único duelo entre ambos, el alemán apartó a Alcaraz en tercera ronda de Roland Garros 2021 y buscará hacer lo mismo en el All England Club, donde encontrará a un tenista con alguna duda pero también con categoría y tenis suficientes como para levantar su marcador en hierba y lucirse, una vez más, en un año que, con permiso de Nadal, está siendo el suyo.