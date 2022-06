Sara Sorribes: «Tuve la misma lesión que Nadal y me dolía hasta para reírme»

El 2022 está siendo un año de altos y bajos para Sara Sorribes (Castellón de la Plana, 1996). Sus logros sobre la pista tienen como denominador común el esfuerzo y el aguante tenístico, físico y mental que acostumbra a llevar al límite a sus tenistas, pero ella alcanzó el suyo tras su mayor cosecha de la temporada, los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Ahora, recuperada de una fractura costal, la misma lesión de Rafa Nadal sufrida en el WTA 1000 de Roma, Sara atiende a OKDIARIO como una tenista confiada en sus posibilidades y también como principal reclamo publicitario de Nara Seguros, uno de los grandes apoyos de una tenista llamada a dar muchas alegrías al público español a corto y medio plazo.

Pregunta: Ya está de vuelta, tras una dura lesión.

Respuesta: “Fue un palo, sobre todo en el momento, por el dolor que sentí, no me lo esperaba para nada. Fue difícil aceptarlo pero era lo que había. Tenía que tratarme lo antes posible y llevar un periodo de recuperación en el que hacer lo menos posible. He recuperado antes de lo que esperábamos y estoy feliz de haber vuelto a competir y practicar lo que más me gusta».

P: Fue la misma lesión que sufrió Nadal…

Respuesta: Es una lesión muy muy dolorosa. Te duele para respirar, para toser, te duele para reírte… Te duele absolutamente para todo y es un pinchazo insoportable. Yo recuerdo cuando me hice la primera prueba, que yo no sabía y lo que tenía y el médico me dijo “tienes lo mismo que tuvo Rafa”. Vaya, ya podía haberme parecido en otra cosa. Es muy dolorosa y muy invalidante, te duele para todo”.

P: Supongo que perderse Roland Garros fue una gran decepción.

R: Yo soy mucho de ir día a día, torneo a torneo. Aparte de Roland Garros me dolió mucho tener el partido encarrilado, ir ganando (ante Parrizas, en Roma) y tener la sensación de que no vas a poder ir a cerrar al otro lado de la red porque no podía haber jugado un juego más. Eso fue lo más complicado y después, claro, lo de París, como consecuencia.

P: ¿Cuáles son sus expectativas de cara al resto de la temporada?

R: Intentar estar al 100%, no tener dolor en la costilla lo veo aún muy importante. Ir cogiendo ritmo e ir cogiéndome a la competición otra vez. Yo trabajo cada día para que los plazos se acorten y los resultados lleguen cuando tengan que llegar.

P: Ahora, en Wimbledon, regresa y en segunda ronda puede tocarle Serena Williams.

R: No miro nunca el cuadro, sólo cuando acabo y pregunto. Pero siempre me centro en el día a día y en lo que viene. Ahora que ya lo sé sería muy bonito, pero tengo una ronda muy complicada antes.

P: Le vuelvo a mencionar a Serena, pero en este caso porque el primer partido que jugó en su regreso (dobles en Eastbourne) fue contra Sara Sorribes.

R: Fue muy bonito, era un partido que me hacía muchísima ilusión, tuve la suerte de vivirlo con Mery (Bouzkova) al lado que para mí era un premio total. Ella me ayudó mucho con el hecho de lo que Serena puede imponer desde el otro lado de la red. Tuvimos match Point y estuvimos cerquita, pero que Serena haya vuelto es algo muy bueno para el tenis, es probablemente la mejor de la historia y es algo increíble.

P: ¿Por qué es tan complicada la hierba?

R: Es diferente, tienes que adaptarte a ciertas cosas, hay que hacer cosas diferentes a otras superficies porque es lo que más premio da. Es un reto también, para mí, que es verdad que mi juego es más de tierra, más español, trabajar y entrenar y competir en hierba ..

P: ¿Cómo valora el circuito WTA en la actualidad?

R: Está el circuito muy bonito, es súper positivo que haya tantas oportunidades y que el nivel esté tan parejo. A la vez es más complicado porque sabes que desde primera ronda los partidos son difíciles y que puedes perder con cualquiera. Pero desde el espectador que puedas ver uno u otro partido que esté competido es muy bueno para la WTA.

P: Están recibiendo críticas como colectivo por la cantidad de derrotas entre las favoritas…

R: Yo opino totalmente lo contrario. El nivel medio ha subido muchísimo y es por ello que cualquiera puede perder con cualquiera o ganarle. Todo se ha profesionalizado mucho, también en el tema físico y eso iguala muchísimo todo.

P: Tiene dos citas marcadas en su currículum, el último Mutua Madrid Open y la victoria ante Barty en los Juegos Olímpicos. ¿Qué significaron?

R: Madrid fue increíble, fue alucinante poder vivirlo con mi familia. Llevaba muchos años intentando hacerlo bien, era mi décima participación y no había conseguido encadenar buenas victorias. Poder vivirlo este año, también con el partido ante Kasatkina que es uno de los mejores partidos que he jugado, fue algo muy bonito y emocionante. El partido con Barty en los Juegos fue la experiencia más alucinante de mi vida. Había soñado desde pequeñita con ir a los Juegos Olímpicos, cuando salió el cuadro, que pensé que no podía ser, en el momento no me hizo gracia pero conseguí darle la vuelta. Me hubiese gustado que no se hubiera retirado nunca porque lo que viví ese día fue una suerte y lo que vivía también viéndola jugar era algo muy muy bonito. Es algo que recordaré siempre.