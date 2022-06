Carlos Alcaraz no empezó con buen pie su andadura en hierba y cayó derrotado de forma clara (6-4, 6-2) por el norteamericano Frances Tiafoe, en el primero de los dos partidos que disputará en el torneo de exhibición de Hurlingham. El tenista murciano no se sintió cómodo sobre el tapete de césped del torneo londinense, antesala al comienzo de Wimbledon, donde Carlitos intentará lograr un gran resultado en una superficie que no le es del todo familiar.

La principal duda en torno al estado de Alcaraz nos lleva, en estos momentos, a su físico, debido a unas molestias en el codo que provocaron su baja del torneo de Queen´s y que pudieron mermarle en la derrota ante Tiafoe, quien llegaba, eso sí, más rodado en hierba tanto en su carrera deportiva como en la presente temporada, al venir de los torneos de Queen’s y Eastbourne, aunque en ambos con malos resultados.

El primer set estuvo algo más disputado y Alcaraz contó con sus opciones, pero un solitario break de Tiafoe marcaría la diferencia para cerrar la manga. Ya en la segunda, Carlitos luchó pero su rival acabaría marchándose de forma clara hasta cerrar el marcador definitivo en un 6-4, 6-2 que, sin embargo, no ‘echa’ al español del torneo, ya que en principio, jugará otro encuentro el sábado (ante Ruud) sobre la hierba de Hurlingham, antes de pensar definitivamente en Wimbledon.