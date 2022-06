Wimbledon 2022: fechas, horarios y dónde ver el torneo en directo por TV y online

Un año más llega uno de los torneos más prestigiosos de todo el circuito de la ATP. Ya hace unas semanas vivimos un increíble Roland Garros y ahora los tenistas tienen que cambiar la tierra batida por la hierba de Wimbledon 2022. Londres acoge lo que va a ser un campeonato increíble en el que los mejores del ranking pelearán por coronarse en Inglaterra y arrancar el verano con buen pie.

Este campeonato que se disputa a las afueras de Londres arrancó el día 20 de junio con las primeras rondas clasificatorias, pero no será hasta el día 27 cuando de verdad arranque la fase final de Wimbledon 2022. A partir de esa fecha ya podremos disfrutar de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic o Stefanos Tsitsipas entre otros muchos tenistas de gran nivel.

El público no podrá ver a otros grandes tenistas por diferentes motivos. Por ejemplo, Daniil Medvedev o Andréi Rublev no podrán participar en Wimbledon 2022 porque la organización decidió vetar a los deportistas rusos y bielorrusos. En cambio, los no vacunados -como Djokovic- sí que podrán jugar sobre la hierba. Tampoco estará Alexander Zverev, que sufrió la grave lesión en su tobillo en las semifinales de Roland Garros frente a Rafa Nadal.

Novak Djokovic, ganador de las últimas tres ediciones de Wimbledon que se han celebrado, intentará revalidar el título, pero no lo tendrá nada fácil. Ahí estarán los Rafa Nadal, Alcaraz y compañía para complicarle las cosas a Nole. El serbio cayó ante el manacorí en Roland Garros y ahora, en la hierba londinense, tiene una oportunidad de revancha en una hipotética final, que sería donde único se podrían encontrar.

Las fechas de Wimbledon 2022

La hierba de Wimbledon 2022 está ya lista y los tenistas tienen ya preparados sus equipajes blancos impolutos para el próximo lunes 27 de junio comenzar con la primera ronda del torneo. A lo largo de dos semanas se extenderá esta mítica y prestigiosa competición, que vivirá su partido clave, la final, el domingo 10 de julio. Ese día se pondrá el colofón final y sólo uno podrá presumir de ser el campeón.

El miércoles 29 comenzará la segunda ronda y el viernes 1 de julio es el turno de la tercera ronda. El domingo 3 de julio llega el momento para vivir los octavos de final de Wimbledon 2022 y será el martes 5 cuando entremos en la recta final del campeonato británico con los cuartos de final. El viernes 8 serán las semifinales y el domingo 10, como ya hemos dicho antes, conoceremos al campeón que se embolsará más de dos millones de euros.

¿Cómo ver por televisión Wimbledon 2022?

Wimbledon 2022 se podrá seguir por televisión con las retransmisiones en directo a través del canal Movistar Deportes, de la plataforma de Movistar+. Además, Vamos también dará los partidos claves, como los de los tenistas españoles. También hay que destacar que a través de la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información de todo lo que suceda en el torneo y de la narración en streaming de los partidos de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.