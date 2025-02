Alcaraz se enfrenta en Róterdam a la última barrera que le queda por derrumbar en la ATP

Alcaraz pretender conquistar lo desconocido en Róterdam. El murciano, que ejerce como cabeza de serie del torneo, debe reaccionar ante el año y medio de ensueño de Sinner. Acumula 36 victorias en 37 partidos y pleno de victorias en sus último diez enfrentamientos contra tenistas del top 10. Domina y a Carlitos, que nunca ha estado cómodo en el papel de dominado, pretende reaccionar.

Y qué mejor gesto de rebeldía que ganar en la superficie por antonomasia de Sinner, la indoor. A Alcaraz se le ha resistido hasta la fecha la pista cubierta, ni uno de sus 16 títulos han llegado bajo techo. Ocho en tierra batida, cinco sobre pista dura y tres en hierba. Imponerse en Róterdam significaría inaugurar su vitrina indoor y haber ganado un título en todas las superficies posibles.

Carlitos rebosa confianza para ello. «Pienso que tengo que ser consistente con el saque, incrementar mi nivel. Considero que juego bien, pero puedo hacerlo mejor. Estoy seguro de que puedo alcanzar ese nivel, que puedo ser uno de los mejores tenistas en indoor», aseguró Alcaraz tras derrotar a Rublev el pasado mes de noviembre en la reciente edición de las ATP Finals que se disputaron bajo techo.

Una condición a la que no está del todo amoldado el pupilo de Ferrero. Más allá de destellos puntuales, como las Next Gen Finals de 2021 que ganó o las semifinales de las ATP Finals de 2023, a Alcaraz le cuesta cuando la pista se encapsula. Ha disputado 37 encuentros en indoor con un balance de 25 triunfos y 12 derrotas. Alcaraz ha cambiado su hoja de ruta para tratar de aclimatarse plenamente al indoor en particular y pista dura en general, que es la superficie hacia la que se inclina el tenis moderno.

Alcaraz cambia su planificación

El murciano, que por estas fechas de año tradicionalmente cruza el charco para competir en Sudamérica, este curso ha decidido permanecer en Europa y jugar en pista rápida hasta que concluya el Masters 1000 de Miami, a finales de marzo. Róterdam, Doha, Indian Wells y finalmente el mencionado torneo en Miami. Paso a paso, ya conoce su primer rival.

No es otro que Botic Van de Zandschulp, invitado por la organización al la raqueta 84 del mundo. El tenista neerlandés será recordado por ser el verdugo de Rafa Nadal en el último partido profesional del balear. Un tallo de 1,91 metros de altura que podrá recordar como en un mismo año (2024) ha ganado a Rafa Nadal en la Davis, a Alcaraz en el US Open 2024, y ha competido en la primera y única final de Holanda en la Davis.

«No me esperaba esto. Ganarles ya fue un logro en sí mismo. Recuerdo que el de Carlos fue un partido loco en el que jugué muy bien y él no pudo hacerlo. Me dio una inyección de confianza tremenda para los próximos torneos. Aquel partido me ayudó un poco para el dobles ante España porque vi su forma de jugar en primera persona», detalló en conversación con OKDIARIO.

El camino de Alcaraz en Róterdam será sinuoso. Si elimina a Botic Van de Zandschulp, en segunda ronda se enfrentaría contra Felix Auger-Aliassime, un especialista en indoor y que esta semana levantó el título en Montpellier, cuyo torneo también en indoor. Tras ello se cruzaría en cuartos con Holger Runer y en unas hipotéticas semifinales con Rublev.