El día decisivo de Wimbledon ha llegado y lo hace con el encuentro que todos los seguidores del tenis esperaban con impaciencia en el momento que se sorteó el cuadro del torneo londinense. La final en el All England Club enfrentará a Carlos Alcaraz, número uno del mundo, con Novak Djokovic, número dos, vigente campeón y gran favorito a revalidar el título. La gran potencia emergente del circuito ATP contra el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia. Un duelo de generaciones que ya es el nuevo clásico del tenis mundial.

Con el recuerdo de lo sucedido en las semifinales de Roland Garros aún cercano, Alcaraz y Djokovic se ven las caras por tercera vez en una competición profesional. En la primera, Carlos se llevó un apretadísimo triunfo en semifinales del Mutua Madrid Open 2022. El segundo duelo, el mencionado en París, finalizó en términos competitivos en el momento en que Alcaraz empezó a sufrir calambres, víctima de la presión, con un set iguales.

Alcaraz aseguró tras meterse en la final que para él es un sueño jugar el partido por el título en la central londinense, y que no se amedrentará por tener a Novak Djokovic enfrente. El serbio, si gana, se convertirá en el jugador –junto con Federer– que más Wimbledon ha ganado en la historia del tenis masculino, pero Carlos quiere potenciar unas opciones que ve reales. «Creo en mí mismo, creo que puedo ganar a Djokovic aquí, no es invencible. Siempre he soñado con disputar una final así, así que no es momento de tener miedo o estar cansado. El domingo voy a ir a por todas», aseguró el opositor al título, en un partido del que, quien salga vencedor, también lo hará como número uno del mundo.

Así llegan Alcaraz y Djokovic a la final

Carlos Alcaraz llega a la final de Wimbledon tras completar su mejor partido de toda la gira de hierba, donde aún no ha perdido ningún encuentro. Ante Daniil Medvedev se vio un Alcaraz adaptado al césped, a la presión de un Grand Slam y con una varita para levantar al público de sus asientos de forma constante. Talento, físico y una ambición sin límites son el cóctel de un tenista que ha ido de menos a más, derrotando, en orden, a Chardy, Muller, Jarry, Berrettini, Rune y Medvedev antes de citarse con Djokovic en el choque decisivo por el título.

Si Alcaraz entró en la final con una exhibición, Djokovic no lo fue menos, y se deshizo en semifinales de Jannik Sinner en tres sets, haciendo gala de su cualidad más determinante en hierba, el contraataque, así como de una determinación sin límite desde que en 2017 perdiera su último partido en Wimbledon. Siete veces campeón, Novak quiere ganar por octava vez en el All England Club y para ello debe completar con un triunfo sobre Carlos Alcaraz un camino en el que ha ido superando a Cachin, Thompson, Wawrinka, Hurkacz, Rublev y Sinner. La historia está en juego y Alcaraz y Djokovic, en el nuevo clásico del tenis, decidirán con qué tinta se escribe.