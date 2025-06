Alcaraz da la clave de su triunfo sobre Musetti «Me sentí aliviado en ese momento»

Alcaraz defenderá su corona de Roland Garros el próximo domingo. Ya espera al ganador de la otra semifinal entre Djokovic y Sinner después de rendir cuentas de un Musetti al que se le aparecieron los fantasmas de Montecarlo. Inició ganando el primer set, como en el Principado, pero acabó superado tenísticamente por Carlitos y lesionado. No pudo terminar el partido y Alcaraz selló su pase a la final antes de tiempo.

«Nunca es bueno. No me gusta ganar un partido así, Lorenzo es un gran jugador. Ha hecho una gran temporada, es uno de los cuatro jugadores que han llegado a semifinales en un grande y en tierra. Es el quinto mejor, es increíblemente bueno. Siempre le deseo lo mejor, espero que se recupere lo antes posible», explicó tras el partido.

Alcaraz levantó un partido que se puso cuesta arriba tras perder el primer set. «Ha sido duro. Tuve tiempo para romper, estaba jugando un gran tenis. Al ganar el segundo set tuve alivio y en el tercero supe qué hacer al principio, empujándole hasta el límite siendo agresivo, sin dejarle dominar y siendo yo mismo. Lo vi más claro y jugué mejor que al principio», aseguró.

El murciano ya espera en la final a Sinner o Djokovic. «Este partido es uno de los mejores que se pueden ver. Sinner y Djokovic… lo voy a ver y disfrutarlo, tomando notas del partido. Lo vamos a disfrutar porque va a ser un gran tenis. Me siento bien. Han sido tres semanas intensas, pero ya sólo queda un paso para hacerlo. Me siento bien, jugando un gran tenis, así que voy a darlo todo el domingo. Lo he estado haciendo bien, las cosas bien y ahora es el momento de dar el 100% e ir a por la gran final del domingo».