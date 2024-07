El tenis mundial continúa boquiabierto y anonadado ante la exhibición de nivel histórico con la que Carlos Alcaraz conquistó su segundo título de Wimbledon, de manera consecutiva y de nuevo ante Novak Djokovic. El catálogo de triunfos del tenista español, unido a su temprana edad, obliga a la apertura de una nueva era en el tenis, con Alcaraz como indiscutible líder y sucesor de un Big 3 formado por Roger Federer, Rafa Nadal y el propio Djokovic al que Carlitos, de apenas 21 años y 2 meses, ya mira a la cara debido a la precocidad con la que se ha alzado como presente y futuro del deporte.

De Alcaraz asombra su capacidad para aunar todas las virtudes y características con las que se construye una estrella en el mundo del tenis. Carlos puede pegar más fuerte que nadie, tiene a su vez un toque en golpes de máxima sensibilidad como la volea, el globo o la dejada y también el físico para llegar a cada pelota y hacerlo para darse la oportunidad de que su magia dicte sentencia. Por si fuera poco, se ha mostrado hasta el momento infalible en las finales de Grand Slam, con cuatro apariciones y cuatro victorias, unos números sólo a la altura de Roger Federer.

En el dominio de las situaciones de máxima presión también se puede ver reflejado a Alcaraz como uno de los grandes. Así lo ha demostrado tanto en Roland Garros, donde tuvo que remontar para ganar en semifinales y final a Jannik Sinner y a Alexander Zverev, respectivamente, como en Wimbledon, donde fue de menos a más tras sufrir desde la tercera ronda y se enfrentó, con máxima sobriedad y tranquilidad, a un herido Novak Djokovic, ajusticiándole por segunda vez consecutiva en toda una final sobre hierba, esta vez con una exhibición y –en los dos primeros sets– paliza incluida.

¿El mejor joven de la historia?

Mentalmente y en términos de determinación, Carlos Alcaraz está hecho de otra pasta y los resultados acreditan que se trata de uno de los mejores tenistas de la historia a su edad. Ninguno en todos los tiempos ganó más torneos de Grand Slam con 21 años, edad con la que Alcaraz ya ha conquistado cuatro, como hicieran Mats Wilander, Boris Becker y Bjorn Borg y uno más que Rafa Nadal, quien por entonces ‘sólo’ sabía lo que era ganar Roland Garros, aunque en tres ocasiones.

Precisamente, el doblete Roland Garros-Wimbledon da otra muestra de la magnitud de los éxitos de Carlos Alcaraz Garfia. Sólo seis tenistas en toda la historia, entre ellos Nadal, Federer y Djokovic, pero también Borg y Rod Laver, lograron vencer en los dos torneos de Grand Slam, en superficies opuestas y con separación de apenas un mes, en el mismo año. Alcaraz es el sexto y, por supuesto, el más joven en lograrlo.

Alcaraz, con estilo y sin límites

Independientemente de la superficie, Alcaraz domina con su juego y los rivales deben estar pendientes de qué hacer para ganarle. Esta estrategia recuerda a la mejor época de Roger Federer, el mayor dominador de estilo de la historia reciente del tenis, un jugador al que el resto debía adaptarse debido a sus infinitas virtudes en el juego ofensivo. Carlos Alcaraz no sólo se ha distinguido como el mejor en los dos últimos años en las grandes citas, si no que además es el más completo. Para muchos, incluso el más completo de la historia con esta edad.

Por si hay alguna duda de si los elementos podrían torcer el Fenómeno Alcaraz en el futuro más cercano, el propio protagonista se encargó, una vez más, de convencer al respetable de que su objetivo va mucho más allá de ganar Roland Garros o Wimbledon en una misma temporada, o de ser el mejor sub-21 de la historia del tenis. «Quiero sentarme en la misma mesa de los más grandes, no sé dónde está mi límite», aseguró en plena central del All England Club, con la segunda copa dorada de campeón en sus brazos. El Big 3, la cima histórica del tenis, es la meta de Carlos Alcaraz, y aunque le quedan infinidad de desafíos por delante, no se puede negar que ha empezado a escribir su propio camino para llegar a ello.