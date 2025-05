La agonía de no acabar con el Camp Nou: la disputa del Gamper está en el aire

La agonía del Barcelona con el Camp Nou no acaba nunca. La historia de la entidad catalana con su nuevo estadio da para escribir varios libros. Todo apuntaba a que esta temporada ya iban a estar jugando en su nuevo coliseo desde mitad de temporada, pero no fue así. Ahora, incluso, está en duda que el estadio esté listo para comienzos de la temporada que viene.

Las obras del Camp Nou siguen su curso, trabajando a destajo para que el estadio esté listo lo antes posible y con la instalación del césped ya realizada. El Barcelona tiene el objetivo de empezar la temporada que viene en un Camp Nou que regresaría sin estar construido del todo. Poco a poco.

Pero ahora, existen dudas de si estará listo para el mes de agosto, momento en el que comenzará la Liga. Antes de la primera jornada, en el fin de semana del 9-10 de agosto, informa el Diario Sport que el Barcelona quiere disputar el Trofeo Joan Gamper. Una fecha que le serviría al equipo de Hansi Flick como última piedra de toque de pretemporada antes de arrancar el campeonato.

Las dudas con el Camp Nou

Pero está en duda que el nuevo Camp Nou esté listo para ese fin de semana del mes de agosto. Si no llegase a tiempo, y todavía no hay certeza de ello, el problema en el Barça con este partido sería enorme, ya que no tendría estadio de garantías para disputar su trofeo de verano. La opción de Montjuic está descartada, ya que el estadio azulgrana tiene programado un concierto del grupo coreano Blackpink para el sábado 9 de agosto.

Si esto sucede, el Barcelona también tendría la opción del Johan Cruyff, estadio donde disputa sus partidos el filial y el equipo femenino. Pero sería una opción que le restaría fuerza al Trofeo Joan Gamper. La última opción sería retrasar la fecha o incluso no disputarlo. Todo eso contando con que el Camp Nou no esté listo para el mes de agosto.

Pero claro, hay que recordar que el Barcelona prometió a sus socios que el equipo regresaría al Camp Nou en esta misma temporada y no se ha cumplido. Primero dijo que sucedería en el mes de noviembre, luego habló de la posibilidad de diciembre, posteriormente febrero o marzo, e incluso que el Clásico del pasado fin de semana podía ser el primero que se jugase en el nuevo estadio. Nada de eso ocurrió y las palabras de la Junta Directiva azulgrana se las llevó el viento.