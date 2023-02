Agnelli: «Hay que romper el monopolio de la UEFA para dar a los clubes un futuro estable»

Andrea Agnelli ha analizado el futuro de la Superliga y ha alertado de todos los riesgos a los que se exponen los clubes bajo las directrices de la UEFA. El propietario de la Juventus, cabeza de la nueva competición junto con Real Madrid y Barcelona, ha hecho un repaso de la actualidad del fútbol europeo a semanas de que Europa dicte sentencia sobre la Superliga.

Monopolio de la UEFA

«Hay que romper el monopolio de la UEFA para dar a los clubes un futuro financieramente estable. Un futuro en el que no se hundan si no consiguen clasificarse para el fútbol europeo en una ocasión. Eso es un fastidio para cualquier club. El Ajax se proclamó campeón de Holanda en 2019, ganó la Copa y la Supercopa holandesas y jugó las semifinales de la Liga de Campeones. Dos meses después, el club podría haber sido eliminado en la ronda preliminar de la nueva Liga de Campeones como si nada. Con tanta incertidumbre, no se pueden tomar decisiones sostenibles y sanas a largo plazo como club. Por eso estoy a favor de un sistema de ligas en el fútbol europeo, con más oportunidades financieras y deportivas para todos los clubes».

Fallos en el fútbol europeo

«Más allá de la falta de estabilidad financiera, en muchas competiciones, nacionales e internacionales, los ganadores se conocen con demasiada antelación. Sobre todo por los ingresos que los clubes obtienen de su mercado nacional. Inglaterra está a la cabeza en este aspecto, y hay que ver lo espléndidamente que está representada la Premier League en las fases finales de los torneos europeos. Con España justo detrás y algunos como el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Pero lo relevante en una competición deportiva es que todos los participantes tengan posibilidades de ganar. Así que también el Ajax, el Feyenoord y la Juventus. Como aficionado al fútbol, apoyo firmemente una competición internacional de este tipo».

Superliga necesaria

«Sí, porque si sigue siendo tan previsible como ahora, el público en general se alejará del fútbol. ¿Seguirán viendo el fútbol internacional en Holanda si el Ajax, el Feyenoord o el PSV nunca tienen posibilidades de ganar o incluso de competir? De ahí una liga europea con varias divisiones con un sistema de ascensos y descensos. En condiciones que ofrezcan igualdad de oportunidades a los clubes. Piense en sesenta u ochenta clubes de toda Europa. Con mis trece años de experiencia en la industria del fútbol, sé cómo funcionan las cosas, he recogido ideas y digo que es hora de ligas más justas. No para ligas determinadas únicamente por el comercio, por los mercados donde más dinero se gasta en fútbol. En términos europeos, los mercados más grandes también obtienen la mayor cantidad de plazas para la Liga de Campeones y, por tanto, los mayores ingresos».

Sistema actual

«Si se mantiene el sistema actual, la brecha entre los clubes ingleses y españoles en particular y los demás solo va en aumento Quizá con la excepción del PSG y el Bayern de Múnich. Mientras que lo que se debería perseguir es una mayor democracia deportiva. ¿Acaso un club polaco no tiene derecho a triunfar? ¿No tienen los aficionados polacos suficiente pasión por el fútbol?», afirmó en una entrevista concedida en Telegraaf.