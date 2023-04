Los aficionados expulsados del Camp Nou: «Nos dijeron que provocábamos por llevar la bandera de España»

El pasado domingo en el Camp Nou, durante el partido de Liga Santander entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, ocurrió un episodio vergonzoso donde un aficionado del Barça le arrebató con violencia una bandera de España con el escudo del Atlético de Madrid a un seguidor rojiblanco. Ese seguidor se llama Konrad y acudió desde Polonia con su mujer. Estaba viendo el partido tranquilamente cuando ocurrió este lamentable suceso. Tuvo que quitarse la camiseta y dejar la bandera fuera para poder volver a entrar al Camp Nou. OKDIARIO ha hablado con Arek, portavoz de la Peña Polonia del Atlético de Madrid, que nos cuenta todo lo sucedido.

Pregunta.- ¿Fue un acto de discriminación?

Respuesta.- En los estadios de fútbol piden siempre por megafonía que no haya racismo y discriminación. Fue un acto de discriminación. Nos quitaron nuestra bandera por ser española ¿Estoy en España? ¿O en otro país? Nos discriminaron por llevar la bandera de España.

P.- ¿Qué ocurrió el domingo en el Camp Nou?

R.- A un aficionado no le gustaba esta bandera de España, no por el escudo. Era el día de Sant Jordi y nos dijeron que nosotros estábamos provocando. Nosotros viajamos por toda España y por toda Europa, y en todos los estadios colocamos la misma bandera. Y nunca hemos tenido ningún problema. Solamente aquí. Es la primera vez que nos pasa. Nuestro compañero se llama Konrad. Pero al final no le quitaron la bandera. Lo echaron del campo, pero él quería seguir viendo el partido. Necesitaba depositar fuera la bandera y quitarse la camiseta del Atlético. Se puso otra camiseta para poder volver a entrar al Camp Nou. Y volvió sin la bandera y sin la camiseta. Estuvo fuera 20 minutos más o menos. Bajó, le revisaron, depositó la bandera y volvió a subir.

P.- ¿Entiende que es normal que ocurra esto en un campo de fútbol?

R.- No lo entendemos. No nos ha pasado nunca en ningún estadio.

P.- ¿Qué explicación les dio el Barcelona?

R.- Él estaba sentado y un aficionado del Barça le atacó por la bandera. Sacaron a nuestro compañero y a su mujer fuera. El Barcelona dice que tapamos un anuncio, pero si ves el vídeo, primero llega uno de seguridad y ve que todo está bien. Le insultaron muchísimo. Para nosotros nuestra bandera es sagrada. No te la pueden quitar así. Te la pueden quitar con educación a través de la seguridad y pidiéndolo por favor.

P.- ¿Les quitaron la bandera sin educación?

R.- Claro. Lo hizo un aficionado. Para eso está la seguridad. Si tapamos el anuncio como dice el Barcelona, que venga uno de seguridad y que por favor nos pida retirar la bandera. Y no hay ningún problema. Pero no con un aficionado saltando y atacando de esta manera. Y casi se produce una pelea que es peligrosa. Nuestro compañero tiene 48 años y estaba sentado tranquilamente con su mujer. Lo único que les molestaba a ellos era la bandera y la camiseta.

P.- ¿Dónde está ahora la bandera?

R.- La tenemos con nosotros.