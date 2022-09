Miles de aficionados de la selección española se han acercado este lunes al WiZink Center de Madrid para celebrar junto a sus héroes la medalla de oro en el Eurobasket. El pabellón fue una fiesta absoluta ya desde mucho antes de que llegara el equipo y la jarana fue en aumento cuando los jugadores aparecieron puntuales sobre el escenario a las ocho de la tarde.

Uno por uno, todos los campeones de Europa fueron cogiendo el micrófono y agradecieron a la hinchada su apoyo en la distancia para ir batiendo uno a uno a todos los rivales, los últimos Lituania, Finlandia, Alemania y, como no, la selección francesa en la batalla decisiva en el Berlin Arena.

Entre los más vitoreados estuvieron Rudy Fernández, los hermanos Hernangómez y también Alberto Díaz, convertido en el ojito derecho de la afición por su increíble trabajo defensivo durante el torneo. El capitán repasó uno por uno a sus compañeros, Juancho compareció con la voz muy ronca de tanto celebrar y hasta Lorenzo Brown se atrevió a dar las gracias en español. El estadounidense puso la guinda a su adaptación al país con la enorme ovación que recibió del WiZink.

Durante la fiesta no faltó el tradicional We are the champions de Queen, una canción que la selección se ha acostumbrado a entonar con mucha frecuencia durante los últimos años. Tampoco faltó a la fiesta el más joven de la selección, Jaime Pradilla, que confesó con humor la «dura’ convivencia con Rudy, su compañero de habitación. El novato y el más veterano haciendo piña representan a la perfección los valores de esta selección.

La fiesta en el pabellón madrileño fue el epílogo al Eurobasket fantástico de la selección española, que se proclamó campeona de Europa por cuarta vez tras imponerse a Francia en la final con Willy Hernangómez como MVP, Sergio Scariolo como estratega de otro gran éxito y Rudy Fernández como eterno capitán. Próxima parada, el Mundial 2023.