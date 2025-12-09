Adiós a pasar frío en las manos en invierno: Decathlon lanza un invento que cambiará tu vida
Con la llegada del invierno, el frío vuelve a convertirse en uno de los grandes enemigos del día a día.
Pero este invierno parece que la solución definitiva ya está aquí y viene de la mano de Decathlon
Su propuesta son los calientamanos de bolsillo Wedze, un producto discreto y fácil de usar
Con la llegada del invierno, el frío vuelve a convertirse en uno de los grandes enemigos del día a día. Basta con salir a la calle por la mañana, esperar el autobús o dar un simple paseo para que las manos se queden heladas, incluso aunque vayamos bien abrigados. El problema es siempre el mismo, y es que por mucho abrigo que llevemos, las manos suelen ser la parte del cuerpo que más rápido se enfría y la que más cuesta mantener caliente. Pero este invierno parece que la solución definitiva ya está aquí y viene de la mano de Decathlon, que ha lanzado un producto específicamente para decir adiós a las manos heladas de una vez por todas.
