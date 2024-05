Acusan a John Terry de llamar «maldito bastardo negro» a un ex futbolista

El ex futbolista Anton Ferdinand tuvo un desencuentro con John Terry en el año 2011, después de que el que fuera central del Chelsea le llamara «maldito bastardo negro» durante un derbi de Londres entre el Queens Park Rangers y el Chelsea. Terry fue sancionado con cuatro partidos y 220.000 libras (257.235 euros) por el episodio racista. El caso llegó a la justicia, donde el ex defensor siempre negó las acusaciones y terminó siendo absuelto por el Tribunal.

13 años después de aquel episodio, Anton Ferdinand, hermano pequeño de Río Ferdinand, le ha propuesto a John Terry zanjar el asunto para siempre. Todo viene precedido por unas declaraciones del ex jugador del Chelsea la semana pasada en las que afirmaba que Rio Ferdinand, hermano mayor de Anton, le había ignorado mientras estaba de vacaciones en Dubai, en referencia al presunto episodio racista que sucedió en 2011. «¿Tienes cinco minutos?». Me gustaría hablar contigo», le dijo el ex del Chelsea, a lo que el ex defensa del Manchester United contestó: «No quiero hablar contigo, JT».

En el vídeo que circulaba por las redes se alegaba que Terry le había llamado «maldito bastardo negro» a Anton, a lo que el entonces central del Chelsea respondió: «Oye Anton, ¿crees que te llamé maldito bastardo negro?». Ahora, el ex de QPR le propone hablarlo delante de cámaras que graben la conversación para zanjar el tema de una vez por todas. El pequeño de los Ferdinand aseguró que invitó a John Terry a participar en su documental «Fútbol, Racismo y Yo», pero el ex capitán de Inglaterra declinó la invitación.

«Como saben, hice un documental para la BBC, que expuso todos los hechos, pero él realmente se negó a publicarlo. Quería que estuviera ahí para crear un cambio positivo. He visto lo que ha dicho en el podcast de Simon Jordan, así que lo mío es esto: si realmente quieres hacer un cambio positivo, me sentaré contigo, con cámaras en vivo grabando para que no haya ningún lugar donde escondernos. Miraremos las imágenes reales, sin desenfoque, y empezaremos desde ahí. Si no quieres hablar de eso así, en lo que a mí respecta, el caso está cerrado», comentó Anton Ferdinand en Vibe on Five, el canal de Youtube de su hermano Rio.

Terry tiene la última palabra

«Cambio Positivo… John Terry si quieres conversar, ¡sentémonos y veamos las imágenes!», dijo el ex de QPR en sus redes sociales mencionando al ex del Chelsea. Ahora la pelota está en el tejado del ex internacional inglés, que debe responder a la petición de Anton Ferdinand de sentarse delante de las cámaras para hablar de todo lo que pasó y esclarecer los hechos. La FA sancionó en su día al ex del Chelsea por utilizar «palabras o comportamientos abusivos y/o insultantes».

Positive Change… @JohnTerry26 if you want to discuss, let’s sit down & watch the footage back?! pic.twitter.com/kM5mM7lPj6 — ANTON FERDINAND (@anton_ferdinand) May 1, 2024

El futbolista decidió no apelar la decisión de la FA y pidió disculpas por «el lenguaje usado».»Después de una cuidadosa consideración, he decidido no apelar la sentencia de la FA. Aunque estoy decepcionado con la sentencia de la FA, acepto que el lenguaje que utilicé, independientemente del contexto, no es aceptable en el campo de fútbol ni en ningún ámbito de la vida», señaló John Terry.