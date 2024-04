El Chelsea estalla por una decisión que favoreció al Barcelona femenino: «Nos han robado»

El Barcelona se metió en la final de la Champions femenina tras remontar al Chelsea y parte de la culpa residió en la expulsión por doble amarilla de Buchanan. Una de esas tarjetas –la segunda– fue bastante rigurosa, puesto que la jugadora se anticipa al balón, antes de pisar a Patri Guijarro. Además, a las azulgranas les pitaron un penalti muy polémico, cometido sobre Aitana. Al término del encuentro, Emma Hayes, la entrenadora del conjunto londinense dejó claro su parecer: «Estoy destrozada por mis jugadoras. Nos han robado».

La entrenadora del Chelsea, que dejará el cargo al término del curso para ponerse al frente de la selección de Estados Unidos, tenía en esta Champions League la esperanza de poner fin a su laureada trayectoria en Inglaterra de la mejor forma. Pero todo quedó frustrado tras caer 0-2 ante el Barça. Una derrota que se produjo con una jugadora menos y con un penalti también polémico cometido sobre Aitana Bonmatí.

Sobre la árbitra, Hayes fue clara: «Me sorprendió que la eligieran porque es conocida por sacar tarjetas amarillas de forma fácil. Pensé que era la peor decisión en la historia de la Champions. Estoy destrozada por mis jugadoras. Nos han robado».

La expulsión marcó el partido, puesto que hasta ese momento iba 0-1 y, por tanto, la eliminatoria estaba empatada. El Chelsea había ganado por la mínima en Montjuic y el Barcelona estaba obligado a remontar. Lo hicieron, pero a costa de una ayuda en lo que fue un error flagrante de la colegiada, que mostró la segunda amarilla a Buchanan por una acción que no era ni siquiera falta.

🟥 Expulsada Buchanan por doble amarilla después de este pisotón sobre Patri Guijarro 🟨 Había visto la primera amarilla minutos antes por una patada sobre Salmapic.twitter.com/NyUdfAdlyX — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) April 27, 2024

«En ese momento íbamos ganando, momentos antes habíamos tirado al poste. Es una forma cruel de perder. No pensé ni que fuera falta, mucho menos de tarjeta amarilla. Es la peor decisión en la historia de la Champions femenina. Estoy allí de pie y he mirado a la cuarta árbitra y le he dicho: ‘Seguro que se revisará’, y ella me ha dicho que no se puede en una amarilla», ha señalado la técnica del Chelsea.

El Chelsea se queja del arbitraje contra el Barcelona

«Cuando recibes una decisión arbitral tan impactante, no hay nada que puedas hacer al respecto. Necesitas que todo salga como quieres», continuó Hayes. También indicó que todo lo que podía sonreírle al Barcelona, lo hizo: «A su favor tuvieron la doble amarilla, un rebote y un penalti. Todo salió para ellas y no para nosotras esta noche. Incluso las jugadoras del Barcelona nos dijeron que sabían que el árbitro les había ayudado».

Con la remontada, el Barcelona ha certificado su presencia en la final de la Champions League femenina. En ella, se medirán al ganador de la semifinal entre el PSG y el Olympique de Lyon. El partido en el que las de Giraldez buscarán su segunda Champions consecutiva se disputará el próximo 25 de mayo en San Mamés. El estadio del Athletic será el escenario en el que las culés pueden seguir escribiendo con letras doradas una página de la historia, aunque quedará marcada, de nuevo, por el escándalo de Stamford Bridge.