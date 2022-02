El COE ha acogido en su sede de Madrid la gala de la Real Federación Motociclista Española (RFME), «la mejor del mundo» como la definió Alejandro Blanco, presidente del COE. La pandemia obligó a posponer los homenajes de 2020 y este año tocaba entregar dos años, aunque eso no ha sido un problema para la Federación. La espera ha merecido la pena y el acto ha tenido lugar con numerosas estrellas presentes como Toni Bou, Laia Sanz, Pedro Acosta, Albert Arenas, Sergio García Dols, Izan Guevara y una gran cantidad de pilotos que acudieron para recibir sus premios.

Manuel Casado, presidente de la RFME, abría el acto contando lo que han sufrido con la pandemia: «Son ya dos años que hemos sufrido mucho con la pandemia y esto ha afectado mucho al deporte. Nos lo hemos tomado como un desafío, que no se muriese el motociclismo. Todos juntos podemos salir mucho mejor. Tenemos que tomar como ejemplo a estos campeones».

La primera premiada fue Laia Sanz, 20 veces campeona del mundo (14 en Trial y 6 en Enduro), que pasó por la gala para recoger su galardón por los mundiales de Trial y Enduro antes de poner rumbo a Arabia Saudí donde competirá junto a Carlos Sainz en el Extreme E. «No me imagino una vida sin la moto. Voy a continuar yendo en moto, que es lo que más me gusta. Este año me voy a centrar en el Extreme E pero no me voy a olvidar de la moto. Después de un año tan oscuro poder volver y ganar es increíble, por eso doy mucho valor a esos títulos. Es el título que más valoro por todo lo que hemos pasado. ¿Sainz a las motos? Ya le pilla un poco tarde y ahora somos compañeros de equipo. Es un honor empezar esta etapa con él».

Otro de los habituales en esta gala es Toni Bou, 30 veces campeón del mundo, algo que nadie en la historia ha conseguido: «Me encanta lo que hago, ese es el secreto. Evidentemente que ganar alimenta aún más a la bestia. Ese carácter me hace ser competitivo en todo. Me sale fácil para volver a empezar otra temporada». Respecto a sus sueños reconoce que «todos los sueños están cumplidos. 15 años estando en la cima. Pocos tiene la oportunidad de vivir lo que estoy viviendo».

También homenajearon a Jordi Tarrés y Salvador García, piloto, mochilero, entrenador y seleccionador nacional, por su trabajo en el Trial. Poco después subieron al escenario Pedro Acosta y Albert Arenas por sus títulos de Moto3, y en el caso del murciano también por la Red Bull Rookies Cup en 2020. «El 2022 pinta bien. Muy motivado. Veo estas imágenes y me dan más ganas de conseguir otro. Vamos a luchar a muerte e iremos a por todas», comentaba Arenas. Por su parte, Acosta, reconoció que el 2021: «Fue un año para recordar. El primer año en el Mundial no se olvida. Nos hemos llevado lecciones importantes, como que no siempre lo que se ve es lo que hay. ¿Presión? Para mí nunca hubo presión, todo lo que hacía estaba bien. Hay presión si te dejas presionar».