Ya puedes usar la Inteligencia Artificial en WhatsApp: cómo activar Meta AI en tu Teléfono

La Inteligencia Artificial llega a WhatsApp gracias a la activación de Meta AI un sistema creado específicamente para que llegue a tu teléfono. Una solución que muchos están esperando, especialmente cuando hablamos de algunos grupos que pueden cambiar para siempre la manera en la que nos llega la información. Cada vez más usamos un WhatsApp que se lanza al nuevo siglo y a las novedades que le proporciona su fusión con Meta. La AI es una prioridad para un Mark Zuckerberg que está dispuesto a poner todos los conocimientos de este sistema en manos de los usuarios de sus aplicaciones.

WhatsApp ya permite usar la Inteligencia Artificial

La aplicación más usada para comunicarse del mundo es sin duda alguna WhatsApp que durante años ha acumulado millones de descargas. Apareció como la primera que nos aportaba una serie de elementos que se han convertido en básicos y han supuesto un antes y un después en la forma de comunicarnos.

Lo que antes se conseguía a través de costosos mensajes de texto, nos llegó con un WhatsApp con el que podemos comunicarnos fácilmente con la ayuda de una serie de elementos que pueden ser claves. Nos permitió mandar emoticonos que ya son parte de la cultura de cada uno. También, fue capaz de evitar que nos pasemos la vida escribiendo con unos mensajes de audio que se han convertido en una realidad.

Meta ahora se ha hecho cargo de esta aplicación que ha conseguido darnos más de una alegría en otros campos. La Inteligencia Artificial es el futuro, está presente para ofrecer una serie de ventajas significativas, es el elemento que nos ayuda un poco más a gestionar toda la información que acumulamos y a organizarla.

Las ventajas de la Inteligencia Artificial pasan por gestionar los mensajes de una serie de elementos que van llegando con creces, siendo los que acaban colapsando el móvil. Esos grupos de padres, de compañeros de clase o del gimnasio en los que se acumulan decenas de mensajes en media hora. Gracias a la AI, podremos saber qué pasa sin perder tiempo leyendo o buscando el inicio de la conversación, la AI puede organizar esta información de la mejor forma posible, sin necesidad de invertir de más en ella. Pero para poder utilizar tu WhatsApp debe cumplir con unos objetivos básicos.

La manera en la que activar Meta AI en tu teléfono

Meta AI está en pruebas en WhatsApp, es decir, hay algunas pinceladas que podemos aplicar, pero aún falta mucho para que la ideal de Mark Zuckerberg salga a la luz y acabe siendo como debe ser. Por lo que siempre será mejor estar preparado para poder afrontar ese cambio que nos puede salvar la vida o gran parte de la información que tenemos en el teléfono.

Para poder ver qué puede hacer en este momento la AI para tu WhatsApp deberás descargarte la versión beta de esta aplicación, de esta manera será mucho más sencillo poder estar al día de las novedades. Con la versión convencional no vas a tener la opción de la AI, por lo que no será necesario que busques ningún botón o elemento extra, realmente no existe y no lo vas a poder utilizar.

Puedes descargar esta versión directamente desde la web de WhatsApp. Asegura siempre que se trate de una página fiable, la ciberseguridad es un elemento que puede influir en la manera de gestionar estas aplicaciones tan delicadas. No olvides que en esta aplicación está toda tu vida, los datos más importantes los tienes en tu poder y pueden acabar siendo los que marquen la diferencia.

Una vez hayas descargado la aplicación, te aparecerá en la parte superior el botón de Meta AI, podrás activar directamente esta función y ver qué es capaz de hacer para ti y los tuyos. Una manera de que realmente sea capaz de ver llegar a tu día a día esas novedades que te ayudarán a conseguir que todo fluya de la mejor manera posible. Sin condiciones y siempre esperando que esa AI vaya evolucionando en esta aplicación gratuita sin la que difícilmente podríamos vivir o comunicarnos.

Es sin duda alguna la gran novedad que Meta nos casi regala, solo necesitamos hacer algunos gestos como descargar esta versión beta. Con la ayuda de todos, ya que la AI debe ir aprendiendo a organizar los datos de esta aplicación y cada persona es un mundo, se podrá crear un sistema cada vez más completo.

Sin esas descargas no se podrá saber en qué falla o qué debe mejorar una AI que está todavía en pruebas. Aún necesita un poco más de tiempo para que esté disponible en todas las versiones de esta aplicación que lo tiene todo para hacernos la vida más fácil.