Wordle Palabra hoy, domingo 20 de marzo de 2022: Solución reto nº73

Hoy también hay pistas para que puedas resolver la palabra de hoy de Wordle en español. Así, podrás mantener tu estadística de aciertos en verde y resolver el reto nº73 para hoy, domingo 20 de marzo de 2022. Recuerda que te daremos pistas que te facilitarán el reto de conseguir la palabra escondida, así como consejos para que puedas sacar el máximo provecho a las 6 oportunidades de acertar.

La palabra de ayer fue Risas ¿La acertaste? Fue una palabra más que acertada para empezar el fin de semana con buen pie.

También podrás encontrar la solución a la palabra Wordle de hoy en este artículo, solo tienes que deslizar hacia abajo. Pero resiste la tentación y no la mires hasta que no te quede solamente una oportunidad, así podrás mantener la tensión hasta el final y ejercitar la mente. ¡Vamos a jugar!

Pistas para resolver la palabra de Wordle de hoy

Hoy queremos que acabes la semana bien, así que te damos 5 pistas para la palabra de hoy. Estas pistas van de menos a más específicas, así podrás decidir si las quieres usar todas o con las primeras ya tienes la palabra en mente.

La palabra de hoy no tiene letras repetidas.

Una de las vocales que no aparece en la palabra es la U , pero sí que encontrarás la A.

, pero La palabra no tiene las consonantes comunes M, L y C

La palabra empieza por consonante y es la G

La palabra de hoy es un nombre.

Estas pistas te pondrán un paso más cerca de acertar la palabra de hoy. No obstante, si no tienes el día o ya no te quedan demasiadas oportunidades, puedes encontrar la solución deslizando hacia abajo. ¡No se lo diremos a nadie!

Consejos para descubrir la palabra del día de Wordle

Wordle es un juego de palabras que ofrece un reto diario a los jugadores, tienes que adivinar cada día una palabra de 5 letras. Estas palabras no suelen ser demasiado rebuscadas, pero solo tienes 6 oportunidades para dar con ellas. El juego te va guiando, diciéndote qué letras son correctas y cuáles no en los intentos que realizas.

A continuación, te damos 3 consejos que te ayudarán a ganar mejores puntuaciones y acertar el reto del día. ¡No habrá quien te gane!

Inicia el juego con una palabra rica en vocales , así podrás saber cuáles aparecen y crear una estructura que servirá como base para seguir jugando.

, así podrás saber cuáles aparecen y crear una estructura que servirá como base para seguir jugando. Recuerda conservar las letras en verde y mover las amarillas para ir creando la palabra.

para ir creando la palabra. Utiliza vocales comunes del español, como pueden ser la S, la R o la N. Estas salen en muchas palabras, así que te darán ventaja para acertar.

Solución para la palabra nº73 de Wordle en español

Te compartimos la solución de la palabra de hoy de Wordle en español, para que puedas cumplir con el reto diario o confirmar si tus ideas iban por el camino correcto.

La palabra del Wordle en español de hoy es GANSO.

Mañana volvemos para alegrarte en lunes con una victoria en el reto nº74 de Wordle. Este tendrá lugar el lunes 21 de marzo de 2022 y ya esperamos con ganas saber qué palabra esconde.