Las veces exactas que puedes reutilizar el aceite de oliva según la ciencia

El aceite de oliva es uno de los productos más importantes en nuestra alimentación, un imprescindible con propiedades muy beneficiosas pero del que no se puede abusar ya que también podría ser contraproducente. Te contamos cuántas veces se puede reutilizar el aceite de oliva para que siga siendo saludable y seguro su consumo, según datos de la ciencia.

Es probable que en más de una ocasión hayas escuchado a personas decir que si utilizas más de una vez el mismo aceite de oliva puede ser malo, pero no es del todo cierto, ya que hay un investigador que ha asegurado que hacerlo no tiene por qué suponer un riesgo para la salud, aunque siempre con matices que explicamos a continuación.

Así puedes reutilizar el aceite de oliva

Puede parecer increíble, pero una inteligencia artificial ha determinado en qué medida se puede reutilizar el aceite de oliva para que su uso siga siendo seguro para el consumo humano, estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Jaén, uno de los lugares donde más importante es el aceite de oliva en nuestro país. Estos investigadores han analizado la cantidad de veces en que el mismo aceite se puede utilizar para diferentes frituras, buscando así un límite que realmente se determina por la generación de ciertas sustancias que hacen que comience a ser perjudicial para la salud.

Antonio Jesús Rivera, director del grupo de investigación Sistemas Inteligentes y Minería de Datos en la Universidad de Jaén, asegura que en el estudio, aún en marcha, se están analizando diversas variables que tienen que ver con la calidad del aceite de oliva que se utiliza, además de con el alimento que se va a freír y con el propio proceso de fritura. Los investigadores aseguran que el aceite de girasol puede soportar hasta 20 frituras, mientras que el aceite de oliva virgen extra, esa cantidad se puede duplicar, por lo que podrías reutilizarlo hasta en 40 ocasiones.

Los investigadores dejan claro que es más que probable que los chefs y cocineros profesionales no estén de acuerdo con esa afirmación ya que mezclar diferentes alimentos en un mismo aceite no es recomendable ya que podría haber un intercambio de aromas o sabores, o una contaminación cruzada, pero a nivel de salud, según este estudio, se deja claro que no sería perjudicial hasta la cantidad mencionada. Lo difícil está en ir contando las veces que lo utilizas, quizás con una pizarrita y marcando las veces con barras como quien cuenta los días que le faltan para cumplir condena.