Dabiz Muñoz, el considerado mejor chef del mundo, ha sabido acercarnos la cocina de una forma muy especial. Todavía recordamos como durante la pandemia logró que sus recetas acumularan miles de visitas, dado que nos servían para elaborar platos variados con los mejores ingredientes. Platos dignos de las tres estrellas michelin que tiene, pero lo cierto es que también cuenta con claves y trucos para preparar algunos de los platos más populares. Este es a continuación, el truco secreto de Dabiz Muñoz para hacer el huevo frito perfecto.

Truco de Dabiz Muñoz para el huevo frito

La cocina de Dabiz Muñoz es única en el mundo. Su famoso restaurante DiverXo nos lleva a saborear platos que suelen estar muy influenciados por la cocina asiática pero también, vivir una experiencia vanguardista, exquisita y sabrosa. Tener la oportunidad de comer o cenar en su restaurante premiado con tres estrellas michelín es algo único, pero al margen del reconocimiento para este chef y su trabajo, Muñoz también sorprende cuando revela algunos de sus trucos de cocina, que además podemos aplicar a platos tan sencillo como el huevo frito.

Quién más quién menos te dirá que para hacer un huevo frito perfecto, necesitarás asegurarte que el aceite esté bien caliente antes de tirar el huevo a la sartén, que el huevo que uses sea de calidad y también, que la cocción sea mayor en el exterior, pero asegurándote que la yema todavía queda líquida.

Son «trucos» o pautas que más o menos si tienes experiencia haciendo huevos fritos ya sabes, y esto mismo parece opinar Dabiz Muñoz al respecto o de hecho, él considera estas mismas cuestiones si lo que queremos es crear un huevo frito irresistible a las que además le suma su experiencia y sus propios trucos.

Para el chef, el mejor huevo frito es aquel que se ha frito en una buena cantidad (medio dedo) de aceite de oliva virgen extra que además esté humeante. El resultado tiene que ser una puntilla que esté bien tostada y muy crujiente, mientras que la clara se mantenga en su punto y no muy hecha y la yema esté cremosa sin llegar a quedar demasiado líquida.

Así es el huevo frito perfecto para Dabiz Muñoz, un plato que por otro lado le «chifla» y del que además ha explicado que siempre hace con huevos frescos de corral.

La clave es sin duda el aceite bien caliente, pero si quieres que la yema y la clara queden como a Muñoz le gusta (cremosa y hecha pero no tanto como la puntilla) bastará con coger una espátula o (mejor) una espumadera y usarla para echar un poco de aceite sobre el huevo mientras se acaba de freír. De este modo, cuando veas que ha cubierto la yema, conseguirás que te quede cremosa y a la vez, que la puntilla se dore más rápidamente y te quede bien crujiente mientras la clara se cocina en su punto. Y por último, pero no menos importante, no olvidar echar una pizca de sal.