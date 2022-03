Deberás limpiar así el coche si no quieres rayarlo tras la calima

Debido a la borrasca Celia son muchas las zonas de España, entre las que tenemos Murcia o Madrid, las que se han cubierto de cielos rojos y de polvo. Todo se debe a la calima que proviene del Sáhara y que hacía años que no se veía en España. Debido a la mencionada borrasca, las precipitaciones han llevado a que llueva barro, de modo que muchos coches han quedo cubiertos por completo de suciedad, así que si no quieres que esta se seque demasiado y no quieres tampoco que te multen por circular con un coche sucio con el que no ves nada, te explicamos cómo limpiar tu coche tras la calima y además con los pasos a seguir para evitar rayarlo.

Limpia así tu coche tras la calima

La nube de polvo que ha llegado del Sáhara ha cubierto los coches de muchas personas de barro (debido a las precipitaciones ocurridas) y suciedad, de modo que toca ahora limpiar el coche y aunque la tentación de muchos sea la de llevarlo a un túnel de lavado, debemos tener cuidado ya que los grandes cepillos que se utilizan pueden provocar que debido a la arenilla y el barro acumulados, la carrocería del coche se acabe rayando.

La mejor solución entonces, será limpiar por nosotros mismos el coche y hacerlo además cuanto antes, para que podamos evitar que la suciedad se acabe secando y luego nos cueste mucho más quitarla.

De este modo, lo primero que tenemos que hacer es enjuagar el coche con una manguera común, preferiblemente usando la presión de agua más potente (en el caso de no tener manguera o acceso a una tendrías que llevar el coche hasta una gasolinera y usar las que allí hay disponibles). Recuerda comenzar desde la parte inferior del automóvil y avanzar hacia arriba. A continuación, utiliza un champú para coches de buena calidad (el detergente líquido puede dañar la pintura de tu coche) y una esponja de calidad o un guante para limpiar coches .

Una vez que hayas limpiado tu automóvil, es importante secarlo para que no se formen rayas. Una gamuza de cuero de buena calidad o un paño de secado ayudarán a eliminar cualquier residuo de agua y le darán a tu automóvil una apariencia fresca y reluciente. También puedes utilizar una toalla de microfibra que sea nueva o que de hecho, esté limpia.

Ahora ya tendrás el coche limpio y evitarás que acaba rayado y también, no te multarán cuando lo cojas de nuevo. Recuerda que la DGT puede ponerte una multa de 80 euros si circulas con la luna delantera o trasera llena de polvo, barro o suciedad dado que puede que te sea incapaz ver bien, siendo un peligro para la circulación. No olvides además pasar bien la manguera por la matrícula. LLevarla cubierta de suciedad y que no se vea pude acarrear multas de hasta 200 euros.