El truco para limpiar tus alfombras con un alimento que tienes en tu cocina

Limpiar las alfombras no es tan sencillo como parece. Qué duda cabe que pasar la aspiradora de forma regular, puede ser la solución para mantener la alfombra en buenas condiciones y más si tienes mascotas, que suelen llenarlas de pelos, o tal vez la tienes a los pies del sofá o de la cama y sueles comer tumbado mientras ves la televisión. La alfombra seguro que se llena de migas, de polvo y se ensucia, así que podemos recurrir a aspirarla como decimos, de forma regular. Sin embargo, existe además un truco para limpiar tus alfombras con un alimento que tienes en tu cocina y que te servirá de forma específica para acabar con los malos olores y también, con todos los gérmenes.

Limpia tu alfombra con este ingrediente de cocina

Mantener la limpieza de la alfombra con la aspiradora o sacudiéndola de vez en cuando, es algo clave para que esta se vea siempre limpia, pero de vez en cuando será bueno meterla en la lavadora o llevarla a un profesional en el caso de que sea muy grande o que sea de un color o tejido que es mejor que se lave en una tintorería.

Al margen de estos cuidados, para esos momentos en los que tienes tiempo de lavar la alfombra existe un remedio que consiste en coger algo que puede que tengas en la despensa de casa: clavos molidos. Sólo tienes que coger 10 clavos y mezclarlos con 500 gramos de bicarbonato de sodio. Luego espolvorea esa mezcla sobre la alfombra, deja que actúe una hora y después aspira como de costumbre para acabar de limpiarla. Notarás que la alfombra queda perfecta pero además, eliminarás los malos olores y también, a los gérmenes.

El truco del café para limpiar la alfombra

Junto al truco de los clavos molidos y el bicarbonato para limpiar la alfombra, existe otro que implica un segundo ingrediente de cocina y que seguro que tienes. Se trata del café que te puede servir de forma específica para eliminar cualquier mal olor que tenga la alfombra.

En concreto, lo que se aconseja es usar café molido que tienes que espolvorear en tu alfombra antes de acostarte y luego por la mañana, tienes que aspirar el café. Notarás como este ingrediente absorbe el olor como lo hace el bicarbonato de sodio. Ahora, no se recomienda que le hagas esto a una alfombra de color claro ya que posiblemente la acabarás manchando más de lo que te gustaría.