El truco infalible que usaba mi abuela para dejar la escoba como nueva: no queda ni un pelo

¿Cuándo fue la última vez que limpiaste la escoba? Éste es uno de los utensilios más utilizados en el hogar, ya que nos ayuda a mantener los suelos libres de suciedad. Sin embargo, el uso constante provoca que, con el tiempo, las fibras, ya sean naturales o de plástico, se lleven de polvo, pelos y pelusas. Como es lógico, esta acumulación reduce la eficacia del barrido, así que es de especial interés conocer el truco que utilizaban nuestras abuelas para limpiar la escoba. Un remedio casero tan sencillo como efectivo que prolonga la vida útil de este utensilio.

Para ponerlo en práctica, sólo necesitas tres ingredientes que seguro tienes en casa. Por un lado, un peine metálico, que va a arrastrar los restos atrapados entre las fibras de la escoba. Por otro lado, agua caliente, que reblandece y afloja la suciedad. Y, por último, vinagre de limpieza, que neutraliza olores y desinfecta. Con este remedio, la escoba queda como nueva, lista para volver a usarla.

El truco definitivo para limpiar la escoba

Todos los que hemos utilizado una escoba sabemos que, más allá del polvo, lo más difícil de quitar son los pelos, ya que se enredan entre las fibras y forman nudos. Además, al barrer, esos restos atrapados arrastran la suciedad, e incluso pueden dejar marcas en el suelo. Afortunadamente, nuestras abuelas conocían un truco para limpiar la escoba que ha pasado de generación en generación. Los pasos a seguir son muy simples:

Lo primero es golpear suavemente la escoba contra una superficie firme en el exterior, como una pared o un poste, para que caiga la suciedad suelta. Esto elimina el polvo superficial. Con un peine de dientes metálicos (o, en su defecto, un tenedor viejo), peinamos las cerdas de la escoba de arriba hacia abajo para arrastrar los pelos enredados y las pelusas. Las abuelas solían llenar un balde con agua muy caliente y añadían medio vaso de vinagre blanco. Allí sumergían la parte de las fibras durante unos minutos para que el calor soltara la suciedad incrustada y la acidez del vinagre desinfectara la escoba y eliminara olores. Tras el enjuague, la escoba se dejaba secar al sol. Los rayos solares completan la desinfección y evitan la formación de moho.

Como ocurre con muchos remedios caseros, cada familia adaptaba este truco para limpiar la escoba en función de los recursos disponibles y de sus propias costumbres. De esta manera, surgieron diferentes variantes.

Una de las más populares era el uso del jugo de limón como alternativa al vinagre de limpieza. Este cítrico tiene propiedades antibacterianas y un aroma fresco. En este caso, en lugar de añadir medio vaso de vinagre al agua caliente, se añaden unas gotas de limón. Así, la escoba no sólo queda limpia, sino también con un aroma cítrico que se expande por toda la casa al barrer con ella.

Cuando la escoba estaba extremadamente sucia, nuestras abuelas añadían bicarbonato a la mezcla de agua caliente y vinagre de limpieza. Su acción abrasiva suave ayuda a desprender el polvo adherido a las fibras. Al combinarlo con el calor del agua y el poder desinfectante del vinagre, el bicarbonato genera una reacción que potencia la limpieza.

Finalmente, en zonas rurales, se recurría al agua de ceniza, un recurso ancestral. La ceniza de leña, mezclada con agua, produce una solución alcalina que se ha utilizado durante siglos como detergente natural. Su aplicación en la limpieza de escobas resultaba especialmente práctica: ayudaba a desincrustar la suciedad más persistente y a desinfectar de manera eficaz.

Consejos para un barrido eficaz

Barrer puede parecer una tarea sencilla, casi automática. Sin embargo, no siempre se obtienen los mejores resultados. La clave está en la técnica y en pequeños trucos.

El primer paso es contar con la escoba adecuada. Las de cerdas duras son perfectas para exteriores o superficies rugosas, como patios o terrazas. Mientras, las de cerdas blandas se recomiendan para interiores, especialmente en suelos cerámicos o de madera. Para recoger los pelos de mascotas, las escobas de goma o silicona son las mejores, ya que generan una ligera carga estática que los atrae.

Barrer no consiste simplemente en mover la escoba de un lado a otro. La eficacia depende en gran medida de la forma de barrer.

Barridos cortos y firmes: mejor que movimientos largos y rápidos, que tienden a levantar polvo.

Avanzar en dirección al polvo: es decir, siempre empujarlo hacia un mismo punto de recolección.

Trabajar por secciones: dividir la habitación en partes pequeñas evita que la suciedad se disperse.

Girar la escoba: en las esquinas, se recomienda girar la escoba y realizar movimientos cortos y repetidos en zigzag.

El polvo fino y los pelos suelen escapar con facilidad durante el barrido. Para reducir este problema, conviene humidificar ligeramente las cerdas con un pulverizador. En definitiva, barrer requiere técnica, orden y constancia. Un suelo libre de suciedad no sólo refleja limpieza, sino también atención al detalle y cuidado por el hogar.