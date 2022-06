El truco de un chef italiano para evitar que la pasta se pegue

Cocinar un plato de pasta es algo que no tiene demasiado misterio. Pones agua a hervir y añades la pasta de tu elección, pero muchas veces por descuido, porque no sabemos exactamente las cantidades o sencillamente, porque no nos fijamos, solemos acabar con la pasta toda pegada y dependiendo del tipo elegido es posible que una vez esté hervida no nos apetezca para nada tener que separarla y además nos cueste hacerlo e incluso sea imposible mezclar el tomate o la salsa que hayamos preparado o comprado. No os preocupéis, a nuestro «rescate» viene ahora un chef italiano de prestigio que ha dado a conocer el truco definitivo para evitar que la pasta se pegue.

Truco para evitar que la pasta se pegue

El chef Lorenzo Boni ha tenido una historia de amor con la pasta desde la infancia. Después de desarrollar sus técnicas de cocina en cocinas italianas y europeas, y administrar su propio restaurante en su Bolonia natal, encontró el trabajo de sus sueños en Barilla , el fabricante de pasta líder en Italia y el mundo donde es chef ejecutivo. Por ello es todo un referente en el mundo de la pasta y sabe algunos de los mejores trucos para cocinarla de modo que nos quede perfecta.

Y uno de los que ha revelado recientemente en el portal Mashed.com, tiene que ver con algo que a todos nos ha pasado muchas veces: la pasta pegada.

Según este chef, no es necesario añadir un poco de aceite al agua hirviendo que es un truco que por otro lado sí recomiendan otros cocineros. En su caso, Boni nos dice que si añadimos aceite al agua, este se pegará a la pasta y hará que luego sea muy complicado mezclarla con el tomate que por culpa del aceite no se podrá adherir correctamente.

Por este motivo, el chef italiano recomienda cocinar siempre con una pasta de trigo duro que sea de buena calidad dado que esta reducirá bastante la cantidad de almidón liberado al agua (uno de los motivos por los que se queda pegada). También aconseja utilizar mucha agua (al menos 1 galón o 5 litros por paquete) y subir el fuego para que el hervor sea con fuerza. Si logramos que el agua hierva fuerte, podremos comprobar como la pasta se mueve más y con ello que se pegue a sí misma o a la olla.

Por último, Boni aconseja no dejar demasiado tiempo la pasta en el colador enfriándose dado que es preferible colarla y cuando todavía está caliente, mezclarla con la salsa. De hecho, sugiere que antes de ponernos a cocinar la pasta es mejor tener ya lista la salsa, de modo que una vez la pasta hervida no tengamos que estar esperando con el riesgo de que la pasta se enfríe y acabe pegada.

Como dice Boni «cocinar pasta no es ciencia espacial», pero siguiendo sus consejos seguro que a partir de ahora nunca más se nos queda pegada.