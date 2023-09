Los trucazos para limpiar con pan que no sabías: ¡funcionan!

El pan no sólo es uno de los alimentos imprescindibles en nuestra dieta, sino que también puede ser un gran aliado en la limpieza. Aunque muchas personas no lo saben, el pan viejo o que ya no va a comerse puede ayudar a quitar todo tipo de olores y manchas. En este artículo, repasamos cinco trucazos para limpiar con pan que facilitarán que tu hogar quede reluciente. Y sin gastar demasiado.

Esas rodajas de pan que ya no vas a utilizar en el desayuno ni para sándwiches pueden deshacerse de la suciedad. Incluso esa que está impregnada o que los productos de limpieza que venden en las tiendas no pueden quitar. ¡Y sin contraindicaciones!

Trucazos para limpiar con pan que no sabías

Para recoger vidrio

Si se te acaba de romper algún objeto de vidrio, no hay modo más seguro que levantarlo del suelo con pan. Puedes ir juntando los trozos de vidrio sin poner en riesgo tus dedos. La manera de hacerlo es mojando una rodaja de pan, acercándola hasta los trozos y apretando suavemente para recogerlos. Luego de eso, ya puedes barrer normalmente.

Para retirar manchas de salsa

Las salsas rojas son un acompañamiento ideal para pastas y carnes, pero pueden dejar tus manteles y prendas muy manchadas. Tienes en el pan una opción perfecta para retirar el exceso de salsa, al absorber la mancha antes de llevar la ropa a la lavadora. Además funciona sobre otros materiales como la madera. Cuanto antes actúes, menos consecuencias sufrirá tu mesa favorita.

Para limpiar las paredes

Si las paredes de tu casa se han ensuciado, nada mejor que un poco de pan viejo para dejarlos como nuevos. Mojando una rodaja con un poco de agua, vas a despegar la suciedad que queda impregnada en ellas. Al ser delicado, no daña las paredes.

Para limpiar los cuadros

No importa si se trata de una fotografía familiar o de una obra de arte. Con un poco de pan puedes decirle adiós al polvo acumulado encima de los cuadros. A diferencia de otras alternativas, no daña los lienzos y logra atraer el polvo dejando tus cuadros impolutos.

¿Malos olores? Ya no con un poco de pan

Ese aroma desagradable que expelen algunos alimentos cuando quedan más tiempo del recomendable dentro o fuera de la nevera puede ser neutralizado en pocos segundos con algo de pan. El secreto es colocar unas migas de pan en las áreas problemáticas, tanto en la nevera como por ejemplo en tus zapatos. El pan neutraliza naturalmente los olores desagradables de las viviendas.