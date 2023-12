Los tipos de ficus que hay y cómo debes cuidarlos para que crezcan sanos y fuertes

Existen diferentes tipus de ficus que podemos incluir en nuestra casa ya sea como parte decorativa o para darle un toque verde. Podrás conseguir que crezcan sanos y fuertes con unos sencillos consejos que quizás, hasta la fecha no conocías. Ha llegado el momento de apostar por el verde y la salud de nuestro hogar, las plantas son grandes aliadas a la hora de crear harmonía y estabilidad en una casa en la que seguro que te sentirás bien. Si te has propuesto como propósito de nuevo años tener plantas y cuidarlas bien, el ficus es una buena opción.

Los ficus en tu casa son una buena opción

Si buscas una de las plantas más resistentes que existe, no lo dudes, es el ficus, una de las mejores opciones para aquellos que no tienen práctica en cuidar a este tipo de elementos o tiempo para hacerlo. La jardinería no es para todos, especialmente si quieres incluir un elemento que te requiera solo unos minutos, pero no te esclavice a ella. El ficus es lo que buscas.

La calidad del aire en tu casa mejorará. Uno de los motivos principales para incluir plantas de interior es este. Tener un aire más limpio y saludable, algo que quizás no somos capaces de hacer sin la ayuda de una planta o de un purificador de aire. La planta es una manera más barata y eficiente de conseguir este objetivo.

Son capaces de absorber y acabar de una vez por todas con tres de los tóxicos más comunes, neutralizan el formaldehído, el tricloroetileno y el benceno. Unos elementos especialmente perjudiciales para nuestra salud que quizás no conocíamos antes de la llegada de esta planta a nuestra casa.

Tipos de ficus que hay y cómo cuidarlos

Existen varias variedades de ficus, elegir el que más se adapte a nuestras necesidades es más una opción de espacio que de estética.

El ficus elástica o robusta es una de las variedades más grandes que requiere de mucho espacio para llegar a nuestra casa. Sus hojas son grandes y robustas, la parte más significativa de esta planta son estos elementos que tienen distintos tipos de tonalidades verdes.

Ficus lyrata o lirata es el nombre de una segunda variedad, también con hojas muy grandes por lo que debes buscar una gran cantidad de espacio para tu casa. Una opción que debes tener en cuenta para mantener tu hogar en perfectas condiciones es esta.

Ficus retusa es el ficus ideal si dispones de poco espacio, de hecho, se parece a un bonsái por lo que vas a poder colocarlo en cualquier rincón de tu hogar para que tengas una casa de lo más equilibrada.

El Ficus benjamina es una planta que puede estar en el interior o en el exterior de tu casa. La puedes mover dependiendo de la estación del año. Eso sí, debes tener un espacio adecuado para ella, que tenga el lugar necesario para ir moviéndose y creciendo.

Ficus alii es una planta vertical, tiene una hoja delgada y alargada, por lo que poco se parecerá al resto de las variedades de esta planta.

Como ves cada ficus es un mundo, de los más grandes a los más pequeños, lo más significativo de estas variedades son las hojas y los troncos. Cada detalle de estos elementos hace que se use de forma significativa en determinados puntos de la casa, consiguiendo una decoración natural que va cambiando con el paso del tiempo y de las estaciones con un ficus como protagonista. A partir de ahora puedes incorporar esta planta, aunque te costará elegir la más bonita.