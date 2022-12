El tiempo que dura una tortilla de patata en el frigorífico

La tortilla de patata es uno de los platos típicos de la gastronomía española, un básico de nuestra cocina que se prepara fácilmente y que puede tener muchas variantes en cuanto a ingredientes que puedes añadir a los imprescindibles huevo y patata. Hoy te contamos cuánto dura una tortilla en la nevera para que tengas claro hasta cuándo es seguro su consumo, ya que en mal estado puede causarte problemas.

El frigorífico no sólo es un electrodoméstico ideal para guardar los alimentos cuando los compras, antes de prepararlos, también es perfecto para guardar aquellos platos que cocinas y te sobra, o bien preparar varios para tener para toda la semana y así ahorrar tiempo. Sea como sea, tienes que asegurarte que cualquier alimento que consumes se mantiene en buen estado para aprovecharlo al máximo y no arriesgarte a una contaminación o intoxicación.

¿Cuánto dura una tortilla en la nevera?

Lo habitual al hacer una tortilla de patata es comerla en el día, pero si te sobra y quieres conservarla para no tirarla, que sepas que en la nevera te puede durar en buen estados unos 4-5 días. Es importante que la cubras bien, por ejemplo cubriendo el plato por completo con papel aluminio. Aunque se pueda conservar durante ese tiempo, lo recomendable cuando es una tortilla de huevos frescos es consumirla en el día, o al siguiente.

¿Cómo saber si una tortilla está en mal estado?

Hay que tener mucho cuidado de no comer una tortilla en mal estado, y en general ningún alimento suelto o plato ya preparado. Para saber si una tortilla está en mal estado debes fijarte en si desprende algún olor fuerte, si tiene restos de moho, si aprecias algún color anormal o si notas que su textura no es la habitual. Ante cualquiera de estos síntomas es muy importante no consumirla, ya que expones a tu organismo a bacterias y microorganismos varios que pueden provocarte problemas como malestar estomacal, diarrea, náuseas, vómitos, escalofríos o fiebre.

Si te gusta prepararte tortilla de patata en casa, siempre es recomendable hacerla en el tamaño justo para comértela entera y no tener que dejar para comerla en otro momento, ya que los días se van rápido y en menos de lo que piensas estará en mal estado y ya no podrás comerla. Si no te fías mucho de conservarla en la nevera durante unos días, hazla más pequeña y así la disfrutas recién hecha.