En estos días has oído hablar seguro del batch cooking, otra forma de cocinar mucho más saludable para organizar tus menús a diario. En concreto, y según Aegon, estamos hablando de una forma de organización en la cocina que puede ayudarte a tener listos tus menús en menos tiempo y de manera sencilla. Cómo incorporar el batch cooking a tu vida.

En su definición, a destacar que la traducción literal significa, cocinando por lotes. Con ello se refiere a preparar al mismo tiempo distintos platos y guarniciones, y luego se guardan en la nevera debidamente.

Pasos para incorporar el batch cooking a tu vida

Planifica las compras

Antes de ponerte a cocinar, deberás planificar para saber qué debes comprar. Pues es importante que los menús sean variados y saludables y esto sólo se consigue con planificación.

A cocinar para toda la semana

Ahora toca cocinar para varios días, así no tienes que ir haciendo comidas al momento con el estrés que esto supone y los poco saludables que son aquellos alimentos que puedes comer. Necesitamos tan sólo unas 2 o 3 horas seguidas, el día de la semana que uno prefiera para cocinar todo aquello que comeremos durante la semana.

Qué alimentos incorporamos

Un poco de todo, pero en especial aquellos más saludables. Según Aegon, para crear un menú de batch cooking saludable es importante que haya vegetales, deben de estar presentes en todas tus comidas, como verduras de hoja verde, coles, y también setas y hortalizas.

También debe haber alimentos proteicos, como pescados, moluscos, huevos o carnes de aves… alternándolos y procurando que predominen los pescados. Y comer carnes rojas, de forma esporádica. También es factible incorporar una fuente de hidratos de carbono, como el arroz, la pasta o las patatas.

Almacenar y guardar

Tras cocinar para varios días, no queda más que almacenar y guardar estos menús correctamente. Lo normal en este caso es con recipientes plásticos de vidrio o bien materiales herméticos para que los alimentos no se pasen al paso de los días. Si bien esto no debe pasar porque los ponemos en la nevera y pueden estar algunos días ahí según cada tipo de alimento.

Ventajas del batch cooking