Te están engañando: esta es la llamativa estrategia de los supermercados para que te quedes más tiempo en el local

Los supermercados son establecimientos a los que millones de personas acuden cada día para realizar sus compras en alimentación, y en ellos se llevan a cabo diferentes estrategias para promover la venta y hacer que los clientes se gasten lo máximo posible. Hoy te contamos la estrategia de los supermercados para hacer que te quedes más tiempo en el establecimiento, lo que hará que te gastes más dinero en tu compra… ¡todos picamos!.

Cualquier negocio se enfoca en diferentes estrategias para aumentar sus ventas, buscando ese objetivo cada día, una estrategia que pasa por atraer al mayor número de clientes posibles y hacer que se sientan atraídos por lo que se ofrezca para que gasten allí su dinero. Esto es así tanto en supermercados como en tiendas de ropa, de electrónica o de cualquier otra cosa.

Esta es la estrategia de los supermercados para que pases más tiempo en ellos

Una de las estrategias más utilizadas por los supermercados para “obligarte” a pasar más tiempo en ellos es cambiar las cosas de sitio, mover las diferentes secciones para que así los clientes tengan que ir de un lado a otro buscando lo que necesitan. Si lo piensas, es muy probable que en el súper en el que compras habitualmente te haya pasado esto en más de una ocasión.

Normalmente se suele comprar siempre en el mismo supermercado, o al menos todos tenemos 2-3 supermercados en los que vamos “a tiro hecho” buscando lo que queremos. Sabedores de eso, la estrategia de los supermercados pasa por cambiar las cosas de sitio un par de veces al año, así cuando llegas a buscar los macarrones te encuentras con que en su lugar habitual hay conservas.

¿Y qué motiva esa estrategia? Pues cuando llegas a buscar lo que pensabas que estaba en esa estantería y no está, debes ir mirando pasillo por pasillo hasta encontrar lo que tú querías, y por el camino es más que probable que te lleves cosas que no tenías pensado comprar pero que como las has visto te las llevas.

Esto pasa especialmente en los hipermercados y grandes superficies, así que el día que vas y lo han cambiado todo, prácticamente deberás recorrer cada pasillo para encontrar todo lo que necesitas, por lo que acabarás “picando” y te llevarás mucho más. Si eso lo haces tú, probablemente lo hagan muchas personas más, por lo que es una estrategia que se repite ya que siempre funciona.