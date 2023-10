Son de hierro y nunca les verás hundidos: los signos del zodiaco que jamás lloran

Aunque cada persona es distinta y tiene su personalidad, si crees en los astros, debes saber que hay signos del zodiaco que jamás lloran. Te descubrimos cuáles son porque realmente sí lo hacen, pero no delante de nadie porque se avergüenzan de ello.

Si se analiza la astrología, determinados signos siempre se muestran aparentemente como si fueran de hierro. Así parecen siempre impasibles, no débiles, risueños y como si nada les importase.

Los signos del zodiaco que jamás lloran

Concretamente son tres y no acaban de expresar sus emociones. Algo que, por otro lado, no los hace mejores porque si no lo muestras todo ello acabará pasando factura a lo largo del tiempo.

El signo de leo

Es de fuego, y según siempre la astrología, son las personas que nacen del 24 de julio hasta alrededor del 23 de agosto de cada año. Muchos de ellos son líderes y por esto deben mostrar esta fuerza que parece que les caracterizan.

Intentan resolver, es verdad que no se quejan, nos se fustigan por sus actos o por lo que pueda pasar y si lloran lo hacen de escondidas.

Intentan entonces no mostrarse débiles ante los demás pero claro de vez en cuando pueden perder los nervios y es entonces cuando aparece su cara o su lado algo más humano.

Cáncer

En este caso son de agua, y de la misma manera que el anterior, también nacen en verano, alrededor del 22 de junio hasta alrededor del 23 de julio.

Aunque algunos de ellos se muestran tímidos, su apariencia no lo es y quieren mostrarse positivos en todo momento. También quieren mantener la calma, aunque realmente por dentro tienen sus miedos y les apetezca llorar en ese momento pero no lo hacen para no mostrar esa debilidad delante de los demás, como hablábamos anteriormente.

Signo de Aries

Es el primero signo del zodiaco, y han nacido entre el 21 de marzo al 19 de abril. Casi siempre los verás alegres y haciendo bromas. Pero lo que de verdad escoden es esa tristeza que pueden sentir en algún momento que no mostrarán delante de los demás.

Como buenos aries, no los verás llorar. Así que no lo mostrará ante ti y si tienen momentos bajos o se encuentran mal, entonces intentarán hacer miles de cosas y actividades para que sus problemas no sean el centro de atención.

Como vemos, hay cantidad de signos que parecen siempre mantener la calma.