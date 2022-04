Solución palabra Wordle español, científico y tildes hoy, martes 12 de abril de 2022 ¡Hoy reto nº97!

Wordle llega al reto nº97 hoy, miércoles 13 de abril de 2022 y tú tienes una nueva oportunidad para demostrar que eres un experto en el juego más viral del momento. Te damos todas las pistas que necesitas para acertar la solución a la palabra de Wordle en español, científico y con tildes.

Si con las pistas aún no lo acabas de ver claro, no te preocupes, también te damos la solución de Wordle en español, científico y con tildes deslizando hacia abajo. ¡Así no te quedarás con las ganas de saber la palabra escondida!

Antes de empezar, la solución de Wordle en español de ayer fue NIVEL. ¿Acertaste el reto? ¡Vamos a por el nº97!

Pistas para resolver el reto de Wordle de hoy

Empieza bien el miércoles resolviendo la palabra de Wordle en español con estas sencillas pistas. Te ayudarán a bordar el juego de hoy y tendrás la partida lista incluso antes del café.

Tiene 2 consonantes y 2 vocales. Una de las consonantes se repite y es la ‘L’ Una de las vocales que sí que aparece es la ‘I’ , pero no hay ni rastro de la ‘E’ Empieza por consonante y acaba en vocal



¿No hay manera? ¡Es normal! Incluso las palabras más sencillas pueden costarte si no tienes el día. Si continúas deslizando hacia abajo encontrarás solución a la palabra de Wordle en español de hoy y más pistas para acertar los retos en modo científico y con tildes.

¿Cómo jugar a reto de Wordle?

Este juego tiene un funcionamiento de lo más sencillo y es una oportunidad única para ejercitar la mente a diario. Tendrás que encontrar una palabra de 5 letras y tienes 6 oportunidades para acertar. La palabra será sencilla y el mismo juego te irá guiando para ganar.

El mismo juego te va dando pistas marcando las letras acertadas en verde, las incorrectas en gris y las que son correctas, porque aparecen en la palabra, pero están mal colocadas, con fondo amarillo. Se trata de jugar con las letras para ir descubriendo la palabra oculta.

Una de las mejores estrategias siempre será empezar con letras con mucho potencial, en las primeras oportunidades opta por consonantes comunes o palabras con muchas vocales, así podrás acertar el máximo número de letras en los primeros turnos y conseguir una estructura para continuar.

Solución nº97 de Wordle en español

Te damos la solución de Wordle para que aciertes la palabra del reto nº97 de Wordle en español. La palabra de hoy de Wordle, miércoles 13 de abril de 2022 es VILLA.

Solución del Wordle científico

Si te van los retos, el Wordle científico será tu favorito. Prueba de acertar la palabra de hoy con estas pistas, seguro que te catapultan a la victoria. ¡Así acertar será más sencillo!

La palabra de hoy contiene 1 vocal, pero se repite.

Olvídate de las consonantes comunes ‘M’, ‘S’ o ‘N’, no aparecen en la palabra de hoy

Esta palabra tiene 3 consonantes y una de ellas es la ‘J’.

Aquí tienes la solución del Wordle científico, así podrás comprobar si las opciones que tenías en mente era ciertas: CAJAL.

Solución del Wordle tildes

¿Tu reto Wordle favorito es de tildes, pero el reto de hoy se está complicando más de lo normal? Te damos las pistas que necesitas para dar con la palabra de hoy en minutos. Con solo leerlas te vendrá a la cabeza la solución de Wordle con tildes.

La vocal con tilde es la ‘E’.

es la En la palabra hay 3 vocales y una de ellas se repite.

La palabra empieza y termina en vocal.

Una de las consonantes que aparece en la palabra de hoy es la ‘D’

La palabra de hoy en la modalidad de Wordle con tildes es INÉDITA

Mañana, jueves 14 de abril de 2022, volvemos con las pistas para que aciertes sin problema el reto nº98. Te daremos las pistas y la solución de Wordle en español, científico y con tildes. ¡Ya tenemos ganas de saber qué palabra será!