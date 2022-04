Solución palabra Wordle español, científico y tildes hoy, martes 12 de abril de 2022

El juego más de moda en redes llega a su reto nº96 y tenemos todas las pistas para que consigas la victoria. Te damos las pistas para que encuentres la solución a la palabra de Wordle en español, científico y con tildes hoy, martes, 12 de abril de 2022.

Si las pistas te saben a poco y necesitas un empujón extra, deslizando hacia abajo encontrarás la solución de Wordle en español, científico y con tildes.

Antes de empezar, la solución de Wordle en español de ayer fue OVULO. ¿Acertaste el reto? ¡Vamos con el de hoy!

Pistas para resolver el reto de hoy

Consigue la victoria en el reto nº96 de Wordle para hoy, estas pistas seguro que te ayudarán si el reto se ha complicado un poco hoy y no descubres la palabra de Wordle en español. Vamos con las pistas:

La palabra de hoy es un nombre en singular. Tiene 3 consonantes y 2 vocales. Una de las vocales que sí que aparece es la ‘I’ , pero no hay ni rastro de la ‘A’ Se utiliza en las obras y reformas .



Si aún con las pistas, no estás teniendo suerte, más abajo encontrarás solución a la palabra de Wordle en español de hoy y más pistas para acertar los retos en modo científico y con tildes.

¿Cómo jugar a Wordle?

Este juego tiene un funcionamiento de lo más sencillo y es una oportunidad única para ejercitar la mente a diario. Tendrás que resolver el reto y para hacerlo, tendrás 6 oportunidades. Solo tendrás que encontrar la palabra, esta siempre tendrá 5 letras y será sencilla, aunque a veces, nos lo ponen un poquito más complicado.

El mismo juego te va dando pistas marcando las letras acertadas en verde, las incorrectas en gris y las que son correctas, porque aparecen en la palabra, pero están mal colocadas, con fondo amarillo. Se trata de jugar con las letras para ir descubriendo la palabra oculta.

Una de las mejores estrategias siempre será empezar con letras con mucho potencial, en las primeras oportunidades opta por consonantes comunes o palabras con muchas vocales, te ayudará a conseguir una estructura para acertar.

Solución nº96 de Wordle en español

Te damos la solución de Wordle para que aciertes la palabra del reto nº96 de Wordle en español. La palabra de hoy de Wordle, martes 12 de abril de 2022 es NIVEL.

Solución del Wordle científico

Si el Wordle científico de hoy se te hace demasiado complicado, estas pistas te vendrán de maravilla para acertar la palabra de Wordle y conseguir el reto con éxito.

La palabra de hoy contiene 2 vocales y una de estas vocales se repite.

Olvídate de las consonantes comunes ‘M’, ‘S’ o ‘D’.

Esta palabra tiene 2 consonantes y una de ellas es la ‘G’.

Aparte de las pistas te dejamos la solución del Wordle científico por si has encontrado demasiado complicado el reto de hoy: AGORA

Solución del Wordle tildes

Si aún no has tenido suficiente y quieres conseguir una victoria en el reto con tildes de hoy, no dejes de usar estas pistas, seguro que te van de maravilla para dar con la solución de Wordle con tildes.

La vocal con tilde es la ‘U’.

es la En la palabra hay 2 vocales y una de ellas se repite.

La palabra empieza y termina en consonante.

Una de las consonantes que aparece en la palabra de hoy es la ‘L’

La palabra de hoy en la modalidad de Wordle con tildes es LÚGUBRE.

Mañana, miércoles 13 de abril de 2022, volvemos con las pistas para que aciertes sin problema el reto nº97. Te daremos las pistas y la solución de Wordle en español, científico y con tildes. ¡Te esperamos!